Los magos vuelven para desatar un apocalipsis

Escuchar Nota

“El personaje que he realizado por algún tiempo ha llegado a una gran transformación, cosa que me encanta; fue una buena sorpresa para mí cuando leí todo el guion y saber que Penny iba a evolucionar, fue muy atractivo; en realidad también lo veo como una gran oportunidad de experimentar este papel desde otra perspectiva, de crecer, de poder salir de su zona de confort, de poder cambiar y adaptarse a lo que le está esperando, es bueno verle su lado positivo”, destacó Arjun al referirse al hombre que ha encarnado, un estudiante que entra a Brakebills al mismo tiempo que Alice y Quentin. Se ve que es uno de los tres magos más importantes ese año, y empieza a estudiar magia muy arcaica y sin haber sido probada durante su tiempo en la escuela.

“Podemos aprender de la vida real todo el tiempo, incluso en esta época que estamos viviendo, de poder decir que no hay soluciones fáciles en el mundo real, sobre todo en estos tiempos, pero siempre debemos poner algo de fe en que todo saldrá bien; todos estos personajes tienen distintos elementos que hacen único el show”, destacó el actor y productor.



“Si yo realmente tuviera una especie de magia seguramente todos mis problemas estarían resueltos y algo que nos enseña el show es que todas las respuestas están en nosotros que podemos usar a nuestro favor y ese es el viaje de nuestros caminos”, destacó.

“El reto como actor siempre lo tienes en cualquier show, hacerlo de manera real y honesta que tu público te crea, que seas dedicado a tu trabajo para poder interpretarlo y la audiencia se identifique en algunos aspectos contigo; estar en este show (The Magicians) es increíble he aprendido muchísimo”, dijo.



“Considero que he crecido bastante como actor en los últimos cinco años no solo actor sino también como persona, me encanta interpretar todo tipo de personajes por eso amo lo que hago en diferentes versiones, cada uno es especial y eso me ha ayudado a ser mejor en lo que hago y aseguro que me he vuelto mejor”, destacó el actor de ascendencia hindú.

La serie, pues aunque se había anunciado que no habría más historia,y revelar que la magia ha vuelto, aunque no en la forma adecuada; al parecer ahora hay un exceso de ella y se aproxima un apocalipsis, por lo que los magos deberán unirse de nuevo con la tarea de poder salvar a todo el mundo.El actor y productor estadunidensequien forma parte del elenco con su personaje, platicó con MILENIO sobre lo nuevo que los fans de la trama podrán ver a partir de mañana.Pero ¿qué situaciones se reflejan de la ficción a la realidad? En muchos casos las personas se cuestionan, este show nos muestra también esa parte y Arjun piensa en esa realidad.A lo largo de estos años para el actor de la seriey quien también ha participado también en, cada nueva experiencia siempre tiene un desafío que superar, por lo que ama cada uno de sus personajes; y en esta ocasión con The Magicians el mismo destaca que es otro actor antes y después de la serie de Syfy.La quinta parte constará de, el guionistase integró como co-showrunner junto a, en lo que promete ser un desenlace muy expectante.La historia que revela el regreso de la magia de una manera poca usual y hasta un poco arriesgada cambia todo el panorama de circunstancias creando más drama, más locura y claro mucha más acción con efectos especiales por lo que los protagonistas deberán unirse para una nueva misión; se proyectará a partir de este domingo pora las 8 de la noche.