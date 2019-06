Los mejores anuncios de Nintendo en la E3 2019

La conferencia Nintendo Direct para la E3 2019 nos trajo muchos anuncios y, sobre todo, algunas sorpresas, incluyendo el anuncio oficial de una secuela para The Legend of Zelda: Breath of the Wild y los nuevos personajes que se unen a Super Smash Bros. Ultimate.Estos son los anuncios de Nintendo en la E3 que no puedes perderte.Una de las noticias más llamativas de la casa de Mario y Link no estuvo relacionada a un nuevo título, sino a la llegada de nuevos personajes a una de sus grandes licencias a través de un DLC. Hablamos de dos nuevos personajes para Super Smash Bros. Ultimate: Heroe de Dragon Quest XI Echoes of Elusive Age y Banjo-Kazooie.El anunció que llenó de esperanza a los seguidores de las longevas aventuras de Link fue la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, título en el que ya están trabajando, aunque al parecer se encuentra en una temprana etapa de desarrollo, ya que no dijeron nada sobre una posible fecha de estreno. Pero para calentar el ambiente, mostraron casi un minutos de imágenes de cómo se viene.Siguiendo con las el héroe de traje verde y orejas puntiagudas, confirmaron la llegada del remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, el clásico de Game Boy de 1993 que estará disponible a partir del 20 de septiembre del 2019 con nuevos gráficos, música y una aventura que merece ser disfrutada por nuevas generaciones.La tercera experiencia de Luigi como un cazafantasmas llegará en exclusiva durante la segunda mitad de 2019, se espera que cerca de Halloween. En esta entrega de Luigi’s Mansion 3 nuevamente deberá hacerles frente a los fantasmas y vencer sus temores para exorcizarlos de la mansión.Sin duda fue el juego de 2015. The Witcher 3: The Wild Hunt es uno de los grandes títulos de la generación actual de consolas y que dará su salto a la Switch con un port que mantiene la esencia del original, aunque con gráficos y rendimiento de la portátil de Nintendo. La gracia es que viene hasta con el DLC. Se espera en algún momento del 2019.Dos videojuegos de la gran franquicia Resident Evil también estarán disponibles en la segunda mitad del 2019 para Nintendo Switch, específicamente hablamos de Resident Evil 5 y 6.Por primera vez la trilogía de JRPG Seiken Densetsu, conocida como la saga Mana saldrá de Japón bajo Trials of Mana, un notable esfuerzo por refrescar los juegos de la saga del ’90 con nuevos gráficos para el público de occidente. Un imprescindible para los fans de los videojuegos.Casi dos décadas lleva Animal Crossing como una de las franquicias más populares de Nintendo y en marzo 2020 llegará a Switch New Horizons con una estética clásica pero, si es posible, aun más encantadora. Pero ojo, desde la compañía aseguraron que el retraso en la entrega del título fue para garantizar que “el juego sea lo mejor posible”.Mario & Sonic at the Olympic Games, el nuevo juego de la saga de Sega y Nintendo inspirada en los Juegos Olímpicos, llega en noviembre. Esta vez incluye competencias de surf, skate y karate, entre otras.Astral Chain, el nuevo juego de PlatinumGames, los estudios creadores de Bayonetta, luce fantástico en su nuevo tráiler. Estará disponible desde el 30 de agosto.Por otro lado, Nintendo ha revelado que No More Heroes 3, la nueva joya del director creativo conocido como Suda51, está en desarrollo, y llegará en 2020.