Los mejores memes del asalto al Capitolio en EU

Escuchar Nota

Simpson's predicted the Capitol Hill thing. pic.twitter.com/kejp7HpnWG — my clouthouse (@mywheelhouseftw) January 6, 2021

LOS SIMPSONS PREDIJERON A LOS FANÁTICOS DE TRUMP TOMANDO EL CAPITOLIO. pic.twitter.com/d4J2aiMagn — Pía (@pia_dmn) January 6, 2021

Chiquito de la Calzada ya lo hizo todo antes.



("Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera", 1996) pic.twitter.com/sQ6bsJBe1d — Hombre Revenido (@hombrerevenido) January 6, 2021

Los visigodos comandados por Alarico I entrando a saquear Roma en el año 410.



Fotografías inéditas tomadas por unos que pasaban por allí. pic.twitter.com/oZmPMwXmDZ — Antigua Roma al Día (@antigua_roma) January 7, 2021

No se sabe si van a tomar el Capitolio o de público al sorteo de la Lotería de Navidad. pic.twitter.com/BCNNlokkLJ — Raro Benson Señora (@bensonsenora) January 6, 2021

Aquí los culpables del caos en el Capitolio en Estados Unidos. pic.twitter.com/AjjrFV46eE — Amílcar Amílcar Amílcar (@ImNoootHere) January 6, 2021

Lo más sensato que he escuchado acerca del #Capitolio pic.twitter.com/8kE4kEu8R8 — Amílcar Amílcar Amílcar (@ImNoootHere) January 7, 2021

Joe Biden: Lo que está pasando en el capitolio no nos representa como Estados Unidos, esto no es quienes somos.



Latinoamérica: pic.twitter.com/aqFt71A9sb — juanfer (@juanfervn) January 6, 2021

Yo saliendo del área de retazos de La Parisina. pic.twitter.com/2veprGxv0g — P. (@Facso) January 6, 2021

HELLO DARKNESS MY OLD FRIEND. pic.twitter.com/MYVZf9352B — Olalá de fua (@olaladefua) January 7, 2021

"Fui a un golpe de estado y me acordé de ti". pic.twitter.com/0lGGTjc3Vv — Aquel Coche (@Aquel_Coche) January 6, 2021

La sesión en elque validaría la victoria decomo nuevo presidente tuvo que levantarse y ambas cámaras fueron evacuadas cuando unInmediatamente comenzaron a circular en los portales de noticias y las redes sociales imágenes impactantes. Pero, como no podía ser de otra manera,Y, por supuesto, no pudo faltar la presencia de la polémica serie televisiva,, la cual -de acuerdo con usuarios de redes sociales– han adivinado los diversos acontecimiento actuales en el mundo.Otra fotografía que le dio la vuelta al mundo fue la decon los colores de la bandera estadounidense.Dicha imagen también fue modificada por los internautas y les colocaron una bandera del partido político mexicano,, haciendo alusión a que fueron quienes incitaron dicha movilización.Asimismo, no pudieron faltar los memes en los que