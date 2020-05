Los mexicanos, en busca de apoyo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ciertamente el COVID-19 preocupa a los mexicanos. No sólo por la posibilidad de contraer el virus, sino porque la llegada de la pandemia representó un golpe directo al bolsillo del 67% de los ciudadanos quienes declararon ajustar su gasto.



A casi dos meses del confinamiento ha incrementado la pérdida de empleos. Otros tuvieron una reducción salarial o pérdida de prestaciones. Una situación que exige a las familias ser más proactivas respecto a su planeación financiera.



Es una realidad que nada será como antes. El coronavirus vino a enseñar a las familias la importancia del ahorro. A las marcas la relevancia de la digitalización. Y a las organizaciones la necesidad de invertir en planes de contingencia y en liderazgo humano porque sin personas no hay negocio.



En el contexto actual, el 97% de los trabajadores mexicanos realiza sus labores desde casa. Se ha desdibujado la línea que dividía la vida personal, de la familiar y de la laboral. Todo en un mismo espacio, donde lo que más buscan las personas para salir adelante es apoyo.



En el último estudio sobre COVID -19 realizado por Kantar se halló que el 98% de los colaboradores espera que su empresa permanezca cerca de ellos. Que les dé los recursos necesarios para sobrellevar de la mejor manera la situación laboral actual.



El 74% prioriza la flexibilidad de horario y el 42% que se promueva el uso de la comunicación digital para el trabajo. Las empresas deben escuchar a su gente. Ya no se trata sólo del core business, mucho menos de la anhelada productividad. Ésta vendrá sola cuando cada colaborador logre un balance físico y emocional.



Durante esta cuarentena, han salido a relucir sentimientos como cansancio, tristeza, frustración. Pese a esto, el balance mental de los colaboradores es neutral. Las personas que mantienen sesiones lúdicas remotas son quienes presentan un perfil más alto en su balance mental. De ahí la importancia de ofrecer estos espacios para guardar un mejor equilibrio.



En comparación con la oficina, la ejecución del trabajo diario en casa es del 43% y a una velocidad del 47%. Esto significa que no funcionan más rápido de lo habitual, y aunque se cuente con una infraestructura en casa para poder operar, la ejecución del trabajo es más complicada.



Ha sido un periodo difícil. Sin embargo, también existe el optimismo. Los colaboradores no dejan de perseguir un bienestar general. Y en este sentido agradecen recomendaciones para mejorar su salud, las condiciones de higiene y apoyo emocional.



Es interesante ver los aprendizajes que va dejando la pandemia. En un par de meses dejó ver la urgencia de adoptar actividades que promuevan el bienestar físico emocional. También aceleró la transformación digital. Sin coronavirus, muchas industrias seguirían con sus mismos puntos de contacto, y no hubieran visto la necesidad de navegar a bordo del barco online. A las empresas sin duda les está dejando grandes lecciones. Hoy está demostrado que los colaboradores son el corazón de cada organización, sin importar si se trata de una Pyme o de una multinacional.



Las compañías deben permanecer cerca de su gente. Transmitir mensajes de empatía, promover el bienestar y ofrecer certidumbre… Ése es el apoyo que buscan los mexicanos para salir adelante.