‘Los mexicanos nos sentimos invencibles; tomemos precauciones’: Héctor Herrera por coronavirus

Escuchar Nota

El mexicano, mediocampista delmandó un mensaje a la población mexicana para no tomar a la ligera el brote mundial del COVID-19."Quiero invitar a mi gente dede que sean más responsables y agradecidos porque la naturaleza les ha dado gran oportunidad de tiempo, nosotros ensi pudiéramos regresar semanas a lade este virus, sin pensarlo tomaríamos las precacuiones de no salir de casa", señaló el futbolista en un video que colgó en sus diversas redes sociales.Por el momento, en España las autoridades han señalado que ante la expansión del coronavirus se encuentran en fase de crecimiento exponencial. Incluso, hay restricciones para los ciudadanos, quienes no pueden salir a las calles si no es por una emergencia o para acudir a comprar alimentos y medicinas."Entiendo y admiro que a vecesy que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus, ojalá no. Pero pensemos en nuestros papás, en la gente adulta y los vulnerables a este virus, semaos solidarios y sobre todo, quédense en casa, no son vacaciones... Yo me quedé en casa".