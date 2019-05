‘Los migrantes no son nuestros enemigos’

“El dolor de la migración, como el dolor de las víctimas, es lo que me obliga al silencio”, afirma Javier Sicilia. El escritor renunció a la poesía obligado por el asesinato de su hijo, a manos del crimen organizado, en 2011.Activista y uno de los fundadores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Sicilia estará hoy en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019 para impartir la conferencia Migración y Derechos Humanos.“La poesía no puede darle sentido a una sociedad. Creo que es precisamente este horror y este dolor lo que me lleva al silencio, a guardar esta palabra sagrada en las urnas del silencio, que son el reverso de la palabra”, apunta sobre el voto que hizo hace ya ocho años y que no piensa romper.Sicilia recuerda al sociólogo Zygmunt Bauman al referirse al maltrato que sufren los migrantes, “uno de los grandes flagelos del mundo moderno”.“Bauman, gran sociólogo, escribió hacia al final de su vida que existen los desechos humanos, aquellos a los que desecha la sociedad moderna, aquellos que no tienen cabida y que cada vez son más en un mundo que no alcanza para todos en la lógica del progreso. Entonces se ha vuelto un flagelo brutal, en Europa es constante desde hace varias décadas. En México también lo es, pero apenas comienzas a visibilizarse con estas formas nuevas en que entran las migraciones, ya no lo hacen en pequeños grupos sino en masas organizadas”, explica en entrevista con Zócalo.El autor de El Deshabitado considera que los ciudadanos debemos ser empáticos con los migrantes. Y es que en los últimos meses se han visto muestras de rechazo y xenofobia hacia las caravanas de centroamericanos que han recorrido el territorio nacional.“No hay forma de que las leyes de los estados amparen la existencia y el cuidado de esta gente, están a la deriva, están sin protección. Frente a eso, lo único que tenemos es la buena voluntad del amor, el respeto y la solidaridad por aquellos que son, habría que decirlo con todas sus palabras y su brutalidad: los desechos que producen las sociedades contemporáneas”.Sicilia considera que el miedo que se tiene hacia los migrantes es generado para distraer a la población, para quitar el reflector sobre los problemas reales que aquejan a la sociedad.“Los propios estados generan paranoia para distraernos de los problemas profundos que produce la existencia de migrantes. Nos empiezan a crear la idea de que son un peligro y no lo son. Es una idea que van formando los estados que protegen las formas modernas de vida y que los miran como desechos y, como no pueden limpiarlos, se los encajan a la población creándoles una mentalidad de que son peligrosos.“Son seres humanos desplazados, la mayoría de ellos, con hambre, con necesidad. Que se pongan en sus zapatos, que se piensen en una situación de esa naturaleza, para despertar la compasión y no la persecución. Hay que ser muy cuidadosos, no son nuestros enemigos, son seres humanos vulnerables que apelan a nuestra protección”, dice con vehemencia.El escritor dice que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, es un claro ejemplo de cómo los estados crean una sicosis paranoica en la población.“Hay una estrecha relación entre los estados y los criminales. Muchos empresarios y políticos están vinculados con el crimen organizado. Esto hay que pensarlo también como una forma de limpieza social, de lo que antiguamente se llamaban Guardias Blancas o paramilitares. Hay que estar muy alertas ante eso porque hay detrás de esto una violencia de estado de nuevo cuño, que no ha sido tipificada”.El escritor considera que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está protegiendo a los migrantes.“No hay condiciones, ni aquí ni en ningún estado, para los refugiados, para los migrantes. Hay que ver en qué condiciones viven, si los protege el Estado”, señaló.