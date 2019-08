Los mitos y verdades sobre dormir con el cabello mojado

Todos sabemos que no debemos jamás apretar granitos. Pero existen algunas verdades universales que atañen la belleza y que aún nos siguen generando dudas. Una de ellas es el hecho de¿Será cierto que no hace más vulnerables a los resfríos? ¿Resulta saludable para la cabellera o puede provocar desastres? Estas y más preguntas respondidas a continuación.Nuestras madres solían insistir en que jamás debíamos acostarnos con el pelo mojado porque, de lo contrario, podíamos resfriarnos. Casi como una cuenta matemática, una causa tenía sus efectos indeseados y, supuestamente, evitables con un simple secado rápido.La ciencia ha intentado verificar la veracidad de esta relación entre el frío y el resfriado. Varios estudios han demostrado que la la hora de resfriarse. Una investigación realizada en el Army Research Institute of Environmental Medicine ha demostrado que las bajas temperaturasSin embargo, un estudio, publicado en el año 2005, muestra que 13 de 90 personas que colocaron sus pies en agua fría sintieron síntomas de resfrío cuatro días después del final del experimento.En definitiva,un vínculo entre el frío del cuerpo y el resfrío. Así que si vas a dormir con el pelo mojado, intenta que sea, por si acaso, en un lugar cálido y cómodo.Podemos aceptar que aún no quede clara la relación entre el frío y el resfrío, pero ¿qué sucede con laUno de los estilistas más reconocidos de, John Ruggiero, afirma que no es buena idea ya que, al día siguiente, lo más probable es que despertemos con el cabello enmarañado y lleno de nudos.En caso de que alguna vez estés demasiado cansada como para secarlo, John sugiereo un acondicionador sin enjuague. Luego, lo ideal sería peinarlo en una trenza suelta y formar un rodete sobre la cabeza. De esta forma, el cabello quedará desenredado, humectado y con unas ondas preciosas al día siguiente.Ya sabes, si quieresy no arrepentirte cuando despiertes, lo mejor es tomar algunas precauciones que te garantizan despertar como una reina. Y, en lo posible, procura dormir en un sitio acogedor y cálido ¡por si las dudas!Con información de vix.com