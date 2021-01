Los momentos inéditos del 2020 que cambian la historia de América Latina

Escuchar Nota

La CIDH abordó violaciones de la Iglesia Católica

#CIDHAudiencias | La organización @EndClergyAbuse presentó casos emblemáticos de abuso sexual en contra de #NiñasNiñosAdolescentes, cometidos por autoridades religiosas y denunció la impunidad que persiste en estos casos en países de #LasAméricas. #178PeriodoCIDH #DDHH 1 pic.twitter.com/1YhTij8gEV — CIDH - IACHR (@CIDH) December 3, 2020

Bolivia reconoció por primera vez la unión de una pareja homosexual

América Latina tiene su primera agencia espacial regional

Avanza la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio: se incorporan Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay. Colombia y Perú también participaron como observadores. Somos ya- con Argentina y México - 8 naciones construyendo ALCE para 2021. Crecimos cuatro veces en un mes pic.twitter.com/Eep9pHlvOR — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 16, 2020

Por primera vez no hubo peregrinación hacia la Virgen de Guadalupe

Perú se endeudó por primera vez con un bono a 101 años

Argentina aprueba el aborto y supera décadas de luchas e intentos frustrados

"Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo".

El impacto de la pandemia de Covid-19 hizo que el año 2020 sea difícil de olvidar., por ejemplo, experimentó en los últimos 12 meses episodios que sucedieronn.Las denuncias sobre casos dees, en América Latina, un problema tan reiterado como la impunidad que suelen rodear a los acusados. Por eso, que lase haya mostrado a favor de analizar estas denuncias y asegurar que sean debidamente investigadas es algo histórico.La nueva postura de la CIDH quedó en evidencia el, cuando los miembros de la comisión recibieron a la organización internacional(Terminar el abuso del clero). La organización solicitó que el organismo de Derechos Humanos se expidiera sobre el problema y velara sobre una mayor protección a las víctimas y menor impunidad para los acusados.Durante la sesión, los integrantes de la CIDH manifestaron sudetrás de los casos no resueltos.Si bien varios países de América Latina ya regularon el, otros aún están rezagados en ese camino. Pero una pareja de dos hombres bolivianos recordará el año 2020 por haber conseguido serA pesar de que la legislación nacional no los amparaba,comenzaron en 2009 los trámites para que su pareja fuera reconocida. Acudieron a la Justicia, que en primera instancia ordenó al Servicio Nacional del Registro Cívico (Serecí) que registrara a la pareja. Sin embargo, este organismo se negó y envío una consulta a un, que finalmente dio la razón a la pareja, al entender que si bien la Constitución no habilita explícitamente este tipo de uniones, tratados internacionales suscritos por Bolivia sí habilitan la unión.Tras ese fallo, el Serecí debió cambiar su postura y aceptar la primera unión civil entre dos hombres en el país.Un acuerdo entre los gobiernos depermitió que el 9 de octubre se firmara el documento que establecía la creación de laSi bien nueve países sudamericanos () tienen sus propias agencias espaciales nacionales, la intención del nuevo organismo, según explicó el canciller mexicano, es coordinar acciones para asegurar que los países latinoamericanos no queden rezagados en la carrera espacial.La intención es que lay se mantenga activa gracias a la coordinación presupuestal entre los países miembro.Se trata de uno de los eventos religiosos más importantes en el mundo. Cada 12 de diciembre, millones de mexicanos acuden a los templos católicos del país, en especial a la, sede central de las veneraciones a la imagen religiosa más popular de México., por lo que los fieles no pudieron acompañar la tradición de cada año, llevando ofrendas, rezando o cumpliendo promesas hechas con antelación.El inédito cierre no fue sencillo, la basílica debió ser rodeada por una cerca y se montó un operativo con más de mil policías. Aun así, muchos fieles se presentaron en el centro religioso o concurrieron los días previos al cierre para, al menos, acercarse a la imagen.La colocación de deuda a futuro es una herramienta muy útil para los países que necesitan financiamiento, aunque la deuda externa no ha dejado de ser un problema para los estados latinoamericanos.En 2020, Perú decidió hacer historia en este campo, lanzando, es decir, con un vencimiento a 101 años. Lanzado el, se trató delLa operación del Gobierno peruano logró superar el récord que ostentaba Argentina, que en 2017 colocó un bono con vencimiento a 100 años, en 2117.Argentina ya tieney se convierte en uno de los pocos países de América Latina en permitirlo. Un camino largo, de años de luchas e intentos frustrados que ahora tiene final feliz tras la sanción en el Senado de unPoco después de las 4 de la madrugada del 30 de diciembre y tras 12 horas de sesión parlamentaria, la voz de la expresidenta, actual vicepresidenta y titular del Senado, confirmaba la noticia:Y el júbilo y las lágrimas de emoción se apoderaron de las miles de personas que, dentro de la, como se conoce a los grupos que apoyan la legalización, aguardaban con impaciencia el resultado del debate a las puertas del Congreso, en Buenos Aires, junto a sus característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas.