Los momentos que marcaron la vida de Gabriel García Márquez

Ciudad de México.- El escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, murió hace 6 años, rodeado de familiares y amigos.



A 10 días de haber abandonado el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas “Salvador Zubirán”, donde fue atendido por deshidratación, una infección de vías respiratorias y otra de vías urinarias, “Gabo”, como se le decía de cariño, cerró el capítulo de su intensa y prolífica existencia.



Por eso, hoy es el día ideal para presentarte los acontecimientos que marcaron la vida del también periodista, cronista, columnista, y corresponsal internacional.



- En 1947 publicó su primer cuento, La tercera resignación, y en 1955 su primera novela, La hojarasca.



-En 1976 rompió toda relación con su amigo Mario Vargas Llosa, tras un "puñetazo" que le propinó el peruano.



-Siguió de cerca la insurrección cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba.



-Durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia (1978-1982), fue acusado de colaborar con la guerrilla M19 y se exilió a México. Regresó a su país durante la presidencia de su amigo Belisario Betancur (1982-1986).



-Su obra cumbre, Cien años de soledad, ha vendido cerca de 50 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas, según la Real Academia Española.



-En 1982 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, lo que le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana.



-Superó dos cánceres, uno de pulmón que le fue extirpado en 1992 y otro linfático que le diagnosticaron en 2000 y por el que recibió sesiones de quimioterapia en Los Ángeles, que debilitaron su salud.



-El escritor colombiano aseguró en 1994 no querer recibir el Premio Cervantes de Literatura, galardón al que era candidato, argumentando que luego del Premio Nobel recibió incontables reconocimientos por lo que en una carta expresó lo siguiente :"Abrumado por tantas distinciones, y ante la imposibilidad material de decirles que sí a todos, tomé la determinación desesperada de decirles a todos que no, para estar seguro de no desairar a ninguno".



-Compartía con los escritores Julio Cortázar y Carlos Fuentes el miedo a volar, por lo que hicieron juntos un viaje en tren por Centroeuropa, anécdota que fue contada en el prólogo de la obra 'Imagen de Julio Cortázar' de Ignacio Solares.



¿Te acuerdas de algún otro acontecimiento de la vida y obra de Gabriel García Márquez?