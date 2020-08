Los motivos de la ruptura entre ‘Tuca’ Ferreti y la afición de Tigres

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El empate ante Mazatlán FC con un gol en los últimos minutos del partido han desatado que las críticas al técnico Ricardo Ferretti caigan en cascada.



Aunque sólo van siete partidos del Apertura 2020 y la cosecha de puntos no ha sido tan mala (10 puntos para ser quintos de la clasificación) los incomparables han retomado algo que no ocurría en años: piden la salida del Tuca después de una década al frente de la institución.



Desde la falta de concentración para cerrar los partidos hasta los pocos minutos que ha tenido el uruguayo Leo Fernández son algunas de las críticas que han lanzado contra Ferretti en las últimas horas.





Falta de autocrítica



Los aficionados de Tigres han reprochado las declaraciones del entrenador del equipo, desde el partido ante Pumas en el que empataron 1-1 en el Estadio Universitario hasta lo dicho en Mazatlán, en donde aseguró haber sido superior al equipo de Francisco Palencia, cuando ambos equipos tuvieron las mismas oportunidades de gol.









Goles en minutos finales



En el Apertura 2020 los felinos han recibido tres goles que les han costado cinco puntos: ante Toluca, en la Jornada 5, tenían el empate en la bolsa y un gol de Alexis Canelo al minuto 92 significó la derrota 3-2; frente a Pumas, en la sexta fecha, recibieron un gol de Carlos González para sumar un punto gracias al 1-1; en casa de Mazatlán FC, en la Jornada 7, un remate de Miguel Sansores al 96 les clavó el gol para 'arrebatarles' dos puntos al igualar 1-1.





Falta de variantes



Tigres no ha sacado ventaja de su poder en zona ofensiva y se han limitado a meter un gol para cerrar los partidos, así ocurrió ante Pachuca, Pumas y Mazatlán; sólo ante Necaxa, en la primera jornada, hicieron gala de su ataque al ganar 3-0.



Pocos minutos a Leo Fernández



El uruguayo fue el jugador más brillante del Clausura 2020 en Toluca, pero en Tigres ha pasado desapercibido; después de siete jornadas, sólo ha sido titular en una ocasión, para acumular 109 minutos de acción.