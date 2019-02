Los muros no se requieren: Ebrard

Al presentar el decálogo de acciones para migrantes, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que el muro en la frontera con México, que prometió el Presidente Donald Trump, no se requiere, aunque es una decisión que tomará Estados Unidos."Es una decisión de ellos, yo creo que los muros no se requieren", afirmó en conferencia con el Presidente López Obrador.En tanto, el Mandatario federal dijo que han recibido un trato respetuoso del Gobierno de Estados Unidos, por eso, no hace falta que visite a la comunidad mexicana en ese país."Fui y visité los Estados Unidos, las principales ciudades, cuando había un ambiente de mucha hostilidad y fui, hice presencia y fijamos postura, yo espero que no regrese ese ambiente", agregó.El Presidente López Obrador aseguró que tiene información de que ha aminorado la hostilidad contra la comunidad mexicana, pese a que es un tema de uso electoral en Estados Unidos."Siento, porque tengo información, que ha aminorado a pesar de que sigue siendo un tema, lo digo con toda claridad, de política, un tema de uso electoral, algo indebido que se valgan de la situación de los mexicanos los partidos, ese no debería de ser tema", dijo.Sin dar número, el Presidente señaló que tiene datos sobre deportaciones de mexicanos, lo que le sirve para guiarse en cuándo proceder con prudencia o con firmeza.