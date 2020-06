Los narcos también discriminan; sueldos y la forma en que matan lo demuestra

Escuchar Nota

Un sicario del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como(en referencia al cártel de la Unión Tepito con el que mantienen una lucha por el control de la capital mexicana) reveló que le paganEn entrevista con medios de comunicación, así lo reveló, él colaboró en 10.Su confesión contrasta con lo que el propioofrece a, pues, en estados que incluso están cerca de Ciudad de México, el dinero que les dan por pertenecer al crimen organizado es mucho menor.Un “halcón” del CJNG que operaba en el Estado de México reveló aque en ocasiones le daban 3 mil 500 pesos y otras veces 2 mil pesos -aunque no aclara si esa suma es al mes, la semana o la quincena-, pero detalla que la cantidad varía, puesEn México, las diferencias de clase no solo son exclusivas de la “sociedad civilizada” pues estos casos demuestran que hasta en el mundo del narcotráficopues seguro que el final que tienen la mayoría de los jovencitos que se integran a las filas del crimen no hubiera sido el mismo si sus papás fueran los líderes de la organización delictiva a la que se metieron.