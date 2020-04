Los niños sí pueden enfermar de coronavirus; así los afecta y estos son sus síntomas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Nuevos estudios han arrojado que el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, no sólo ataca a los pulmones y el sistema respiratorio de los pacientes sino el corazón y el cerebro. Además en los últimos días en las redes sociales de España han circulado imágenes de pies y manos con inflamación rojiza en la piel, los cuales dermatólogos españoles han señalado que podría ser síntomas del coronavirus en niños.



Los primeros datos obtenidos a nivel nacional en Estados Unidos sobre el covid-19 sugieren que si bien no suele manifestarse de gravedad en los niños, algunos sí enferman lo suficiente como para requerir atención hospitalaria tras presentar fiebre, tos y dificultad para respirar. Por esa razón aquí te decimos cómo afecta el coronavirus a los niños y cuál es el riesgo que corren de enfermarse y contagiar a otras personas.



El informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestra que la fiebre, tos y dificultad para respirar son los síntomas más comunes entre niños, pero se presentaron con menor frecuencia que en los adultos. Los resultados son parecidos a los reportes de China sobre cómo afecta el nuevo coronavirus a los menores.



El reporte incluye aproximadamente 150 mil casos confirmados por laboratorios en Estados Unidos en adultos y niños del 12 de febrero al 2 de abril. Alrededor de 2 mil 500 de ellos, o casi el 2 por ciento, eran niños. Aunque la mayoría de los menores no se enferma de gravedad, tres pequeños fallecieron.







Alrededor de uno de cada cinco niños infectados fue hospitalizado, respecto a uno de cada tres adultos. Hubo más casos en niños más grandes y adolescentes, pero los síntomas graves parecieron ser más frecuentes en infantes. Los casos fueron ligeramente más comunes en niños que en niñas.



Los autores advirtieron que faltaban muchos detalles de casos pediátricos, por lo que el reporte debería ser considerado preliminar.



En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en pocas semanas. Pero en algunos, sobre todo adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, puede causar afecciones más graves, como neumonía.



Los autores del informe señalaron que debido a que personas sin síntomas, incluidos niños, probablemente están jugando un papel en la transmisión del virus, se recomienda “el distanciamiento social y las medidas preventivas” para todas las edades.



El médico Larry Kociolek, especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital Infantil Lurie de Chicago, dijo que el reporte debería tranquilizar a los padres y a los trabajadores de salud en torno a que los niños tienen menos probabilidades de enfermarse de gravedad con el coronavirus que los adultos. Pero puede suponer un problema, comentó, debido a que hay menos probabilidades de que “los pacientes con síntomas moderados se coloquen en cuarentena y puedan tener un riesgo similar de transmitir”.



Las autoridades necesitan tener eso en cuenta cuando sopesen cuándo levantar las medidas de distanciamiento social y reabrir las escuelas, añadió Kociolek.



Con información de Milenio.