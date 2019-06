Los niños, víctimas inocentes del racismo de Trump

Cientos de activistas y ciudadanos demandan el cierre del campo de concentración de niños en Homestead, en el sur de Miami.Con lluvia, barricadas policiales y un gobierno cada vez más restrictivo, activistas y ciudadanos de todo el país hicieron acto de presencia ante el mayor campo de concentración de niños en Estados Unidos. Demandaron libertad para los casi 4 mil menores encarcelados, informó Hispan TV Según los testigos del horror de este campo de concentración, en el curso de las últimas semanas, la capacidad de las instalaciones ya no es suficiente. Para otros, esta cárcel representa un acto inmoral de parte de una administración que en repetidas ocasiones ha minusvalorizado las vidas de los inmigrantes.Dependiendo de las fuentes, la Administración de Donald Trump mantiene encarcelados a 14 mil o 15 mil niños inmigrantes en campos de concentración.En adición, el diario estadounidense The New York Times denuncia que alrededor de 5 mil niños han sido o son víctimas de abusos sexuales y físicos en dichas cárceles.Por su parte, varios educadores que asistieron al acto, afirmaron que el trauma que viven los niños encarcelados es irreversible.