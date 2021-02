Los Obama le entran de lleno a la producción de cine y tv

Escuchar Nota

"Creamos Higher Ground para contar grandes historias. Desde la ciencia ficción hasta la belleza del mundo natural o las relaciones que nos definen, Higher Ground continúa esforzándose por dar con nuevas perspectivas, personajes convincentes e inspirar", aseguraron Barack y Michelle Obama en un comunicado.

, la productora defundada por el expresidente(2009-2016) y su esposa,continuará trabajando para Netflix con cuatro nuevasy dosLas producciones anunciadas este viernes por la compañía se sumarán a un catálogo de colaboraciones que incluye "American Factory", ganador del Oscar a mejor documental; "Crip Camp" y", la cinta sobre la ex primera dama que continuó el éxito editorial de sus memorias.Del arsenal de proyectos anunciados destaca la película "Exit West", que adaptará la novela homónima sobre dos refugiados de Oriente Medio en busca de una vida mejor en Europa y Estados Unidos.Riz Ahmed ("Sound of Metal") será uno de los protagonistas de la cinta, basada en uno de los fenómenos literarios más recientes de Estados Unidos.A este proyecto estrella se sumarán otros tres. Uno de ellos de ciencia ficción, titulado "Satellite", del que no se conocen más detalles.Otro narrará la vida de Tenzing Norgat, el primer hombre que llegó a la cima del Everest junto a Edmund Hillary. Se titulará "Tenzing" y contará con Jennifer Peedom ("Sherpa") como directora, quien ha pasado años en el Everest, según Netflix.Por último, "The Young Wife" contará la peculiar boda de Celestina, una joven de 29 años confundida durante la ceremonia.Asimismo, los Obama seguirán apostando por el formato documental con una serie que explorará los renombrados Parques Nacionales de Estados Unidos de la mano del cineasta James Honeyborne, responsable de "Blue Planet II".Aunque también se apuntarán a la ficción televisiva con otra serie, "Firekeeper's Daughter", sobre una joven de 18 años que se infiltra en una investigación policial.Estas dos producciones se sumarán a las previamente anunciadas: Un formato infantil, "Ada Twist, Scientist", y la serie documental "The G Word With Adam Conover".