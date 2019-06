Los Obama y los Clooney, de vacaciones en Italia

Barack y Michelle Obama siguen en Europa y después de pasar unos días en el sur de Francia, continúan con su itinerario en Italia. La ex pareja presidencial y sus hijas, Malia y Sasha, se hospedan en la casa que la localidad de Laglio, en el Lago Como, donde estarán muy seguros, según dio a conocer el sitio del diario Daly Mail .El medio asegura que las autoridades de Laglio decretaron imponer multas de hasta 500 pesos (11 mil pesos, aproximadamente) a cualquier embarcación o vehículo que se acerque a menos de 90 metros de la Villa Oleandra, que es la mansión de verano de Clooney y Amal.Generalmente las inmediaciones de la mansión están abiertas al público, a diferencia de otras propiedades de la zona. El alcalde Roberto Pozzi confirmó que su gobierno tomará varias medidas de seguridad para proteger a los Obama. “El estacionamiento en la parte trasera de Villa Oleandra estará cerrado durante dos días, sábado y domingo, pues tendrá que estar disponible para los autos del servicio de seguridad.“En los terrenos de la casa, así como en el área del lago, numerosos hombres y agencias policiales estarán en servicio”, dijo Pozzi al diario Estadão .Otros lugares importantes en el Lago Como tales como la playa Riva Soldino y el muelle del pueblo también estarán cerrados al público. Y aunque son varias prohibiciones, para el pueblo de Laglio no significará ningún sacrificio ya que para ellos es un honor contar con la presencia de un ex presidente, además de que les ayudará a promover el destino.¿Qué harán los Obama durante su estancia en Italia? el Daily Mail dice que además de descansar y convivir con George y su familia, también asistirán a una cena de caridad que ofrecerá este sábado la Fundación Clooney para la Justicia, que atiende a personas cuyos derechos humanos han sido violados.