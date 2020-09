Los otros mexicanos; la ausencia de los caídos por Covid en EU

Escuchar Nota

de ese cariño que se logra a base de juegos de infancia, de complicidad en la adolescencia y de solidaridad en la vida adulta.. Dos días de tos intensa y la muerte. El diagnóstico: COVID-19.En otras fechas estaría en primera fila en Chicago,y cargado el féretro y hablado con el difunto de aquellos tiempos cuando éste lo visitaba en la Ciudad de México porque los padres del primo emigraron primero.Elio Saguilán no fue al velorio, ni al entierro a pesar del dolor que le provocaba estar ausente. Quiso proteger a sus hijas y se quedó en su casa de California. ¡Qué hermoso y qué triste se miraba en streaming el entierro del primo Adrián Bautista!Muy pocos se acercaron a la tumba a dejar una flor. Los observadores de computadoras, nostálgicos, precavidos, tristes en la distancia porque el duelo en tiempos de coronavirus y más aún para los migrantes Estados Unidos es un luto cargado de soledad.según el corte más reciente del gobierno mexicano del 21 de septiembre pasado.Según reporta el personal consular en Estados Unidos, la mayoría de los muertos se concentra en tres regiones:con un poco menos y sin que escape ningún estados de la Unión Americana: hasta las Dakotas, Montana y Rhode Island reportan al menos un caso.Fue un caso extraño el contagio de Adrián Bautista. El solamente salía a hacer compras una vez por semana, a trabajar dos y así lo pescó aunque murió sin saber la causa porque los resultados de la prueba se los entregaron a la familia posteriormente cuando ya todos estaban contagiados sin desenlace mortal.por la falta de diagnóstico, pero así se pudo compartir la ceremonia luctuosa con los amigos vía redes sociales que tanto impactó a EIio Saguilán.y abren terrazas cuyas mesas, que deberían estar separadas al menos un metro y medio de distancia, en los hechos no lo están. “Parecen sardinas: todo el mundo se mezcla”Era de esas personas que creen que el coronavirus es un “invento del gobierno” y siguió trabajando en la plomería si protección, a pesar de que Elio le enviaba muchas mascarillas de cortesía que cosió su esposa en un nuevo negocio.y yo la paso muy mal pensando en la gente que quiero y que puede morir”Esta cifra se agrava en las ciudades donde hay una mayor concentración de esta comunidad como los Angeles, donde los latinos representan poco más de la mitad de los muertos., coinciden el CND y datos del Latino Policy Forum en Chicago, así como de una encuesta realizada por la radio NPR, la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y la Fundación Robert Wood.Otros factores importantes que han acelerado las estadísticas de la enfermedad son, además:lo que les impide mantener distancia cuando un miembro de la familia está infectado con el virus, y las barreras del lenguaje en los hospitales.Alejandra García, migrante del estado de Guerrero, añade una causa más sutil:El pasado 2 de julio, por ejemplo, la familia del esposo organizó una carne asada a la que acudió la hija de un hombre que había muerto por coronavirus días antes.luego la hija fue a la fiesta y contagio a los que estábamos en la reunión, por suerte, nadie murió, pero sí nos quedamos muy sorprendidos del peligro”, advirtió Alejandra.Ahí no había sana distancia ni nada que frenara al virus. Quedaron pegaditos, unos a otros, con el viento azotando la intemperie y en espera de la calma.¿Qué harán si mueren? Algunos se quedarían en EEUU, ¿para que complicarse la vida?; otros querrán volver a México y sellar la nostalgia perenne de vuelta a la tierra, aunque sea en cenizas.