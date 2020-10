Los pagos llegarán a WhatsApp en México

Escuchar Nota

Sin embargo, WhatsApp no comparte mucha información sobre la llegada de los pagos en su plataforma a México, echando en falta el gran detalle de la fecha exacta en que estarán disponibles. Lo que la compañía sí detalla es la importancia que las plataformas de mensajería instantánea han cobrado en los últimos años, y cómo "cada vez más personas confían en WhatsApp para hacer negocios", dio a conocerAsí se permitirá no solo ver catálogos de productos y realizar órdenes sino también realizar los pagos, y todo sin salir de WhatsApp. Según la compañía, el despliegue de estas funciones se realizará en el país "en los próximos meses".Sin embargo, WhatsApp no comparte mucha información sobre la llegada de los pagos en su plataforma a México, echando en falta el gran detalle de la fecha exacta en que estarán disponibles. Lo que la compañía sí detalla es la importancia que las plataformas de mensajería instantánea han cobrado en los últimos años, y cómo "cada vez más personas confían en WhatsApp para hacer negocios".