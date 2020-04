‘Los peores días de la pandemia en EU han quedado atrás’: Trump

Escuchar Nota

“Ahora que los expertos consideran que los peores días de la pandemia están detrás de nosotros, los estadounidenses están esperando la segura y rápida reapertura de nuestra economía”, afirmó Trump desde la Casa Blanca.



“Sufrimos con el corazón, pero vamos a prevalecer, vamos a regresar y ser fuertes. Construimos la economía más grande del mundo hace dos meses y la vamos a reconstruir rápido”, dijo Trump.



El presidente de Estados Unidos,, durante un evento del segundo Programa de Protección de Cheques de Pago.Por tercer día consecutivo, el equipo de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca no ofreció una sesión informativa conjunta. Ello, tras el anuncio de la misma Casa Blanca de que la comunicación presidencial sobre el coronavirus cambiará. Aún así,al mismo tiempo que este martes los contagios de coronavirus en el país superaron un millón y las muertes sumaron 58 mil 365, cantidad que rebasa los soldados fallecidos en la guerra de Vietnam, informó CNBC.Al presidente se le preguntó cómo puede estar seguro de que la economía se recuperará pronto cuando el país apenas comienza a reabrirse, ante lo cual dijo queNo obstante,si no está preparado para enfrentar el COVID-19, durante un seminario web del Club Económico de Washington, reportó CNN.Varios estados han comenzado a relajar las restricciones por el coronavirus para reactivar sus economías, aunque hay voces expertas y actores políticos que piden asegurar que la capacidad de aplicación de pruebas en el país haya mejorado.Por ejemplo, el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo en una entrevista a Fox News esta tarde que el país aún no logra el número de pruebas suficientes para reabrir negocios de manera segura en todo el país.Por su parte, Fauci también dijo a CNN este martes que es escéptico en considerar que Estados Unidos aumentará la producción de pruebas con suficiencia durante mayo y junio, como ha afirmado Brett Giroir, autoridad del tema en la Casa Blanca.