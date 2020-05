Los periódicos famosos del mundo mienten: AMLO

Escuchar Nota

"Los que están distorsionando la información, los que están manipulando, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, está bien que tengan problemas con nosotros eso es normal, pues son posturas distintas, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y desde luego hay quienes se sienten afectados en sus intereses y por eso su molestia y su reacción de ahí viene, son reaccionarios", expuso en conferencia mañanera.



"Hay una crisis como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social, de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética".

"En el caso de la comunicación, que seamos objetivos, que se hable con la verdad, que no se mienta, que se esté cerca de los ciudadanos, que se ponga en el centro al ciudadano y no a los grupos de intereses creados, no al poder económico, no al poder político", dijo.



"No faltarle al respeto a la gente, no ofender en el sentido común, esa es otra enseñanza, no al autoritarismo, no ofender el sentido común de nuestro pueblo".

