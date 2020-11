Los perros detectan la maldad de la gente, dice la ciencia

Escuchar Nota

Si te sorprende de lo que son capaces nuestros amigos peludos, aquí tienes una nueva aptitud: pueden detectar la descortesía.Un estudio de Neuroscience & Biobehavioral Reviews demostró que los perros evalúan negativamente a las personas que se niegan a ayudar a sus dueños o, en otras palabras, expresan un comportamiento grosero.En el experimento, un perro observó a su dueño luchar para abrir un recipiente con un juguete adentro. Después de "no hacerlo", el propietario presentaba el contenedor a un actor en busca de ayuda, quien se negaba o ayudaba. En otras palabras, tendrían algún tipo de reacción emocional. Luego, se produciría un segundo escenario, donde el propietario estaría luchando por abrir el contenedor y el actor sería completamente pasivo.El mismo estudio también probó un escenario similar en monos capuchinos, pero con dos actores sosteniendo tres bolas cada uno. El actor A pidió las bolas al actor B, quien las entregó. Luego, el actor B pidió que le devolvieran las pelotas, y el actor A le devolvió tres en un intercambio igual o ninguna. Al igual que los perros, los monos no tenían preferencia cuando el actor A devolvía las pelotas, pero eligieron al actor B cuando el actor A se negó a hacerlo.Entonces, si a tu perro no le agrada alguien, es posible que tenga una científica razón.Con información de Excélsior