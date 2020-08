Los perturbadores videos en TikTok que pueden estar vinculados a una tragedia

Escuchar Nota

"El lunes (17 de agosto) estaba en mis clases online normal y veo que me llega un mensaje de gaby (mi mejor amiga) diciendome que le salió un video raro en su fyp de tik tok"

El lunes (17 de agosto) estaba en mis clases online normal y veo que me llega un mensaje de gaby (mi mejor amiga) diciendome que le salió un video raro en su fyp de tik tok. pic.twitter.com/QhxsXDRDvR — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Ella me mandó el video que le salió en su fyp y me dijo que cuando entrabas al audio del video decía "help us" e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda" y el sujeto hizo un video parpareando 3 veces pic.twitter.com/TowQo8FAQa — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Video que le salió en fyp a gaby* pic.twitter.com/VndoyzBsCd — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Gaby me dijo que el sujeto seguía a 14 cuentas y que era como un tipo de aviso, ella se tomo el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por whatsapp ese mismo día (escribió asi porque estaba nerviosa) pic.twitter.com/yRb3b5aabF — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Descifre cada código pacientemente y encontre cada significado (eran 20 videos y 18 de ellos tenían código) pic.twitter.com/V4kPHzVtJO — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

“La verdad saldrá a la luz pronto. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto”.

Allí estan las coordenadas y son las mismas que busque ayer donde aparecia un avión estrellado. Vayan a su cuenta para que vean todo mas a detalle. pic.twitter.com/FQ1D8Oumer — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Que puede ser que signifique "are they really helping me" y este revuelto.

En español sería: realmente me están ayudando.

Inserto video. pic.twitter.com/seivCb4fBK — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Resolví el código y me salió "Hyetawtnemadde" otra vez palabras revueltas que al organizarlas salió "they want me dead" o en español "me quieren muerto"

Inserto video. pic.twitter.com/hTkb9JCjTX — la gyal del video (@scarbloood) August 21, 2020

"Me estan bardeando la gente que viene del video de dross. Aclaro que esto lo hice por PASAR EL RATO y pensé que si acaso mis 10 fieles seguidores lo iban a ver pero se salió de control.. es ovbio que esto tiene mas falsedad que verdades [...] Y tampoco me la tiro de inteligente o algo así porque no lo soy y no me lo creo. Dejaré de actualizar pero si tienen nuevas novedades lo pueden dejar aquí en este hilo. Bye"

Y tampoco me la tiro de inteligente o algo así porque no lo soy y no me lo creo.

Dejaré de actualizar pero si tienen nuevas novedades lo pueden dejar aquí en este hilo. Bye — la gyal del video (@scarbloood) August 21, 2020

"user935102650" (chicago) esta cuenta tenía 2 videos que mas adelante estaremos viendo y descifrando. — la gyal del video (@scarbloood) August 23, 2020

En la cuenta "arizona" subió un video que lo dejo por aquí pic.twitter.com/vIS3lTj4ws — la gyal del video (@scarbloood) August 23, 2020

En este, el sujeto coloca "Ewareontasfelpeaeshlep" que otra vez @t0xicpig tradujo y significa "we are no safe please help" traducido al español como "no estamos seguros por favor ayuda" pic.twitter.com/XEJ5hg2lRL — la gyal del video (@scarbloood) August 23, 2020

Bueno en esta ocasión el código decía "Rg*h zoo hgzigrmt gl nzpv hvmhv" el cual @BLopez2020 tradujo y significa "it's all starting to make to sense" osea "todo está empezando a tener sentido" pic.twitter.com/xjaAqDM7gg — la gyal del video (@scarbloood) August 23, 2020

