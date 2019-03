Los Pinos reciben su primer espectáculo teatral

La compañía franco-mexicana Teatro Entre 2 concluye dos años de intervenir espacios de la Ciudad de México gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), así como temporadas en Foro La Gruta del Helénico o la más reciente: dos funciones en el Centro Cultural Los Pinos, siendo el primer espectáculo teatral que se presenta en ese espacio.Se trata de experiencias artísticas multidisciplinarias que van del teatro hasta performance plástico, literario, musical, e incluso participativos en el lugar público, de acuerdo con un comunicado.Arnaud Charpentier, uno de los fundadores y director artístico, afirmó que gracias al FONCA “pudimos multiplicar las maneras de concebir el arte público y la relación entre actores o artistas y espectadores que se volvieron partícipes del hecho artístico”.El impacto que ha tenido esa propuesta en los habitantes de la ciudad inició con el proyecto Arbolea, que ofrece un contacto íntimo con la naturaleza a través del teatro, la poesía, la música y las artes plásticas interviniendo espacios públicos como la Biblioteca de México, el Bosque de Chapultepec y el Papalote Museo del Niño.Arbolea es un encuentro de permanencia voluntaria que tiene a los árboles como protagonistas."La idea era crear una pausa en el ritmo acelerado de la ciudad y salir de los recintos culturales”, contó Charpentier, responsable de la dirección artística.Siguieron funciones gratuitas de la puesta en escena “Red, Black & Silver” del dramaturgo mexicano Alejandro Román, que también tuvo temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.Igualmente, la compañía llevó su espectáculo “Tragedia sobre ruedas” al Parque de Periodistas Ilustres y, por otro lado, se incitó a la reflexión política en las calles con el proyecto multidisciplinario “¿Y agora que?” para reflexionar sobre la democracia y la participación ciudadana interviniendo la Ciudadela, el Metro y el Zócalo de la Ciudad de México.Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de FONCA, a través de su programa México en Escena."Agradecemos y al mismo tiempo reconocemos que es normal dar becas para este tipo de proyectos multidisciplinarios en espacios públicos”, comentó Charpentier.Gracias a esa beca consideró que han dado emociones artísticas a gente que normalmente no va al teatro, por lo que es absolutamente urgente seguir en este camino de inundar la ciudad de cultura con arte “y no reservarla siempre al mismo uno por ciento que van al teatro”.