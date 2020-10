Los pobres ya se quedaron: maestro regaña a joven por no tener cámara

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las clases virtuales son un reto tanto para los estudiantes y padres de familia como para los maestros. Si bien, se cuentan con herramientas y plataformas digitales que facilitan continuar con el ciclo escolar a pesar de la pandemia de coronavirus, no todos los alumnos tienen los recursos necesarios para enfrentar esta "nueva normalidad", esto sin olvidar la falta de acceso a internet en algunas zonas del país.



Desde que iniciaron las clases en línea, los internautas han sido testigos de la complicada situación a la que se enfrentan los alumnos. En un video que se volvió viral en redes se observa el momento exacto en el que un maestro, presuntamente del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur), hace un comentario clasista a un alumno por no tener una cámara.



El video, publicado en Facebook, captura el momento en el que un profesor pide a su alumno encender la cámara de su computadora; sin embargo, el joven le responde que no le es posible debido a que está rota.



"Está descompuesta, está completamente rota, no puedo sacar mi video", dijo el alumno.







Así fue la respuesta del maestro



Tras escuchar las palabras del joven, el maestro lanzó un comentario que los internautas consideraron como clasista.



"Entonces que caso tiene que tomen clase si no pueden tener los elementos", dijo el docente.



A lo que el alumno respondió: "Profesor eso es muy poco considerado, teniendo en cuenta que muchos compañeros no tienen acceso a sus cámaras, muchas familias no pueden costear una webcam o un celular".



"Eso ya sale sobrando, los pobres ya se quedaron", comentó el maestro.







