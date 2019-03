Los portugueses se hartan de Madonna

Apenas un año y medio después de extenderle la alfombra roja de bienvenida, Portugal se ha cansado de Madonna (60). La soberbia de la cantante -que estalló contra la "ingratitud de los lusos" al ver frustrados sus planes para un videoclip la semana pasada- ha quebrado la paciencia de los ciudadanos del país vecino.Quienes durante 18 meses han tolerado los excesos de la diva -que ha recibido un trato de favor inigualable de la clase política portuguesa- ahora la censuran por su arrogancia y piden que se vaya de tierras lusas. No cabe duda de que la República Portuguesa ha roto con la reina del pop.El incidente que ha precipitado el desencuentro ha sido el ataque de furia protagonizado por la cantante en la Quinta Nova da Assunção, un palacete del siglo XIX que es propiedad del Ayuntamiento de Sintra. La semana pasada, Madonna alquiló el recinto para rodar el videoclip de Indian Summer, el primer sencillo de su nuevo álbum, que ella describe como una especie de carta de amor a Portugal. Estaba previsto que la estadounidense y sus bailarinas filmaran escenas coreografiadas dentro y fuera del edificio, con el fin de aprovechar tanto los salones nobles -decorados con unos trampantojos espectaculares- y los extensos jardines del complejo.El drama surgió cuando la cantante llegó al recinto y decidió que quería meter un caballo dentro del elegante hall del palacete, con la idea de aparecer semiacostada sobre el animal, dando una imagen de decadencia privilegiada en el lujoso entorno. El equipo de producción le avisó que, al tratarse de un edificio protegido, la introducción del animal dentro del edificio tendría que contar con el visto bueno del Ayuntamiento de Sintra. Como era de esperar, los técnicos municipales denegaron la petición de la cantante.Los funcionarios explicaron que era imposible autorizar la introducción del caballo en el palacete, ya que forma parte del patrimonio protegido de la zona, y señalaron que los suelos de madera -que datan de 1860 y que fueron cuidadosamente restaurados hace apenas tres años- podrían resultar dañados por el animal. También negaron el permiso por motivos de seguridad, ya que no podían garantizar que la estructura resistiese el peso combinado del equipo y los materiales de producción, las bailarinas y el equino.Pese a estar perfectamente razonada, la respuesta negativa de los funcionarios hizo que la cantante entrara en cólera. Según los testigos presenciales, a Madonna le resultó inaceptable que los técnicos vetaran su petición y comenzó a pegar voces, exigiendo que los técnicos rectificaran. Cuando éstos le aseguraron que no había nada más que hacer, la diva exigió hablar con el alcalde de la villa, Basilio Horta, pero éste no sólo respaldó el veredicto de su equipo, sino que dejó claro que no cedería ante la presión de la cantante. "Madonna es una artista, pero el palacio es de todos, y no dejaremos que sea dañado", declaró el regidor. "Hay cosas que el dinero no puede pagar".Enfurecida, la cantante amenazó con llamar al primer ministro de Portugal, António Costa, para que interviniera en el asunto y dejara que el animal entrara en el palacete. Se desconoce si llegó a hablar con el jefe del Gobierno luso, pero cuando tres policías locales se presentaron en el recinto para restaurar el orden, la diva dio su lucha por perdida, y el rodaje continuó sin que el caballo de la discordia accediera al edificio.El incidente tomó una dimensión mayor pocos días después, cuando el sensacionalista Correio da Manhã se hizo con los SMS que Madonna intercambió con su agente mientras tuvo lugar el choque en Sintra. En los mensajes, se queja de la "ingratitud" de los lusos mientras el agente -presumiblemente Guy Oseary, el mánager que gestiona sus negocios desde 2005- intenta calmarla. El MundoEl agente -que se refiere a Madonna como "my queen", o "mi reina"- asegura haber intentado hablar con todo el mundo para resolver el conflicto, pero reconoce que no consigue desatascar la situación. Ella afirma que ya es demasiado tarde, y entonces suelta un lamento generalizado sobre el país vecino: "¡Yo he dado tanto a este país y cuando pido que me hagan un simple favor -para mostrar Portugal al mundo, encima-, me responde con un 'no'! Todo esto es culpa tuya, porque fuiste tú quien me convenció para que me mudara aquí".Las quejas de Madonna son sorprendentes, ya que la diva ha disfrutado de un trato de favor singular desde que se mudó a Portugal, gozando de privilegios impensables para los ciudadanos comunes. Cuando decidió asentarse en Lisboa, la ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa, la recibió en su despacho para entregarle su permiso de residencia, aprobado de manera exprés por el Consejo de Ministros.Poco después, el alcalde de la capital lusa, Fernando Medina, la invitó al palacio municipal, donde se puso a disposición de la cantante para cualquier cosa que necesitara. Cuando la estadounidense tuvo problemas estacionando su flota de 15 coches cerca del palacete que alquiló en el barrio de Santos, el regidor le cedió el patio de un palacio cercano como párking particular por apenas 720 euros al mes, un precio irrisorio en pleno centro de la ciudad, donde faltan plazas para los lisboetas normales y corrientes.Si bien la residencia portuguesa de Madonna ha servido para centrar la atención de los medios internacionales en el renacimiento hip de Lisboa, muchos vecinos relacionan la presencia de la cantante con la gentrificación de la capital y la dramática subida de los precios inmobiliarios. Uno de los distritos más afectados por este fenómeno es el de Estrela, donde se encuentra el palacete alquilado por la artista, que se ha convertido en un punto de peregrinaje para sus fans.Los lusos se han mostrado ofendidos por la actitud arrogante y paternalista de la cantante y en las redes sociales han abundando los comentarios de quienes piden que se vaya de Portugal. En Twitter y Facebook montajes mostrando a Madonna y su caballo montados en un jet privado que despega de Lisboa han sido compartidos centenares de veces.Entretanto, en los periódicos lusos no han faltado las columnas censurando la soberbia de la diva. En el diario Público, el escritor Miguel Esteves Cardoso ha dado rienda suelta a su sarcasmo al preguntar: "¿Cuándo entablaremos la discusión urgente sobre la deuda que el país tiene con Madonna? ¿Hasta cuándo le impediremos mostrar Portugal al mundo?".En el Correio da Manhã, Paulo Fontes también emplea la ironía para pedir disculpas a la cantante, declarando que "nosotros los portugueses, pobres de espíritu, te suplicamos para que nos perdones, querida reina del pop. ¿Qué mal tiene meter un caballo dentro de un palacio? Ingratos, eso mismo es lo que somos".En el mismo diario, Luísa Jeremías se hace eco de tantos portugueses que se han hartado de las pleitesías rendidas a la cantante y que ahora han celebrado que alguien por fin le haya dicho no. "Portugal no es una república bananera y hay límites", reza la columna. "Incluso para Madonna".