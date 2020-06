Los prejuicios a los que las personas asexuales deben enfrentarse a diario

Escuchar Nota

Ser unano significa no tener sexo nunca o no disfrutar de él, sino que no hay atracción o deseo hacia otras personas. Las personas asexuales pueden tener fantasías, masturbarse y excitarse, pero simplemente nos les apetece tener sexo con alguien.Es verdad que el porcentaje de personas que son asexuales es pequeño,. Es necesario que la sociedad comprenda y acepte quey no por eso quiere decir que sufren de alguna disfunción sexual.El término asexual es realmente conocido e identificado para definir a lassin la necesidad de tener algún tipo de problema físico o psicológico, o algo que les haya causado un trauma o dificultad mental.Sin embargo, en pleno siglo XXI, las personas que pertenecen a la asexualidad aún tienen que enfrentarse a, misma que muchas veces no logra comprender la libertad que cada ser humano posee para vivir su vida sexual libremente.Por ello, Cultura Colectiva comparte algunas frases con las que los asexuales se enfrentan día a día.No, no todos los humanos sienten que el sexo es necesario o esencial en su vida y eso no les genera ningún tipo de angustia o problema interno.Si alguna parte de ese “todo el mundo” no lo hace, está bien. Es totalmente normal no hacerlo al igual que hacerlo.Las personas asexuales pueden tener sexo, simplemente no con el mismo deseo que la otra persona.Sí, sí la pueden tener. Personas asexuales pueden tener una relación y tener intimidad de alguna otra forma que no incluya el físico o lo sexual.Sí, también es posible. Algunas personas asexuales pueden enamorarse perdidamente y llegar a acuerdos con su pareja para que ésta satisfaga su deseo sexual o, por el contrario, simplemente tener otras técnicas de intimidad.Las personas asexuales pueden considerar maravilloso otro tipo de conexiones.La mayoría de las personas asexuales han pasado por esa “primera vez” para descubrir qué pasa con su cuerpo y descubrir si su falta de apetito es una fantasía o no; o simplemente lo hacen por “protocolo” social. Pero, no tienen duda, ellos no tienen problemas con parar.Sí pueden estarlo; se han dado relaciones en las que la otra parte comprende totalmente a su pareja asexual o, en cambio, relaciones que llegan al acuerdo de tener sexo cada cierto tiempo para saciar el deseo de la parte que sí tiene apetito sexual.No, las personas que no sienten deseo sexual no necesariamente atravesaron por un tipo de problema físico o psicológico, o algo que les haya causado un trauma o dificultad mental.