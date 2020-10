Los presidentes de EU que sufrieron graves problemas de salud durante su mandato

Escuchar Nota

"Casi nadie, aparte de sus médicos y de su esposa, llegaron a saber realmente cuán incapacitado estaba. Pocas personas podían verlo. De hecho, algunas personas han llegado a decir que debido a esta situación, la esposa de Wilson fue quien realmente ejerció la presidencia durante una buena parte de este periodo", apunta Riley.

"La salud del presidente estuvo terriblemente afectada, mucho más de lo que los ciudadanos sabían en aquel momento", señala Riley.



"En la historia reciente de Estados Unidos, ese es el ejemplo más prominente de un mandatario que tuvo que enfrentar un grave problema de salud que lo incapacitaba", concluye.

El anuncio de que el presidentey mostrar algunos "síntomas ligeros", agregó una capa adicional de incertidumbre a la ya compleja campaña electoral en Estados Unidos.Por su edad,que ya se ha cobrado la vida de más de 207 mil personas en Estados Unidos.De acuerdo con los Centros de Diagnóstico y Control de Enfermedades en Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés),Ahora está internado "como una medida de extrema precaución" en el Walter Reed National Military Medical Centre, desde donde, según la Casa Blanca, seguirá trabajando.La nueva situación, en principio, no incide sobre el ejercicio de sus deberes como presidente, pero sí limita de forma evidente su posibilidad de hacer campaña electoral cuando falta poco más de un mes para para las votaciones del 3 de noviembre. BBC Mundo te cuenta sobre otros cuatro mandatarios que pasaron por la misma situación.El primer presidente de Estados Unidos sufrió diversos problemas de salud durante su gobierno.La primera de estas dolencias fuey que el mandatario describió como "un tumor muy grande y doloroso" que le dificultaba caminar o sentarse.La protuberanciae, tras lo cual requirió seis semanas para sanar la herida.Al año siguiente,, lo que afectó tanto su vista como su capacidad auditiva que, en algún momento, se vio severamente limitada.A mediados de mayo de ese año, los médicos dijeron que habían perdido la esperanza de una recuperación del mandatario quien, tras comenzar a sudar profusamente una noche, se recuperó repentinamente y quedó fuera de peligro."Particularmente antes de la aparición de los antibióticos, cualquier enfermedad que sufriera un presidente -quien probablemente se hallaba en la etapa final de su vida- era motivo de preocupación para el sistema político", cuenta a BBC Mundo Russell Riley, codirector del programa de historia oral de la presidencia del Centro Miller de la Universidad de Virginia.Donald Trump no es el primer mandatario de Estados Unidos en enfermarse por una pandemia.mientras se encontraba en París negociando el Tratado de Versalles para poner fin a la I Guerra Mundial.Poco después de arribar a la capital francesa, el mandatario. Su salud estaba tan afectada que ni siquiera podía sentarse en la cama.El Ejecutivo estadounidense decidió entonces no informar con claridad sobre lo que estaba ocurriendo yMientras Wilson recuperaba su salud, la representación de Estados Unidos en las negociaciones estuvo en manos de otros altos funcionarios.Durante su convalecencia se registraron algunos cambios en el comportamiento del mandatario que han llevado a algunos expertos a sugerir que en lugar de la Gripe españolaSin embargo, el historiador John Barry, autor de un libro sobre esa pandemia que recoge lo ocurrido con Wilson en París, señala que sus síntomas coincidían perfectamente.El mandatario terminó recuperando su salud peroEsta vez, nuevamente la Casa Blanca intentó mantener en secreto la gravedad de la enfermedad del mandatario.Aunque Grayson informó al gabinete sobre la situación,y, además, recomendó no informar a los ciudadanos sobre hasta qué punto el mandatario se encontraba afectado.Fue así como, limitado en sus capacidades y aparentemente con mucho apoyo de su esposa Edith, Wilson concluyó su mandato en 1921.Riley señala que aunque los ciudadanos tuvieron conciencia de que Wilson estuvo enfermo, pocas personas realmente podían saber el alcance de sus dolencias.Dos años después de llegar a la Casa Blanca, el general Dwight EisenhowerSin embargo, las autoridades inicialmente informaron a la prensa que el mandatario había experimentado "un problema digestivo durante la noche".Según el historiador Robert Gilbert,¿El resultado? Que pese a que el consejo médico apuntaba a que no debería buscar un segundo mandato, Einsenhower se postuló y volvió a ganar.En 1956, el mandatario fue diagnosticado con la, una afección que provoca la inflamación del tubo digestivo, puede ser dolorosa y, en ocasiones, pueden acarrear riesgo mortal.La dolencia fue superada con un procedimiento quirúrgico.que le dejó temporalmente incapacitado para hablar o para mover su mano izquierda.Su completa recuperación no se produjo sino hasta marzo de 1958.Pese a estas dolencias,Según explica Riley, la enfermedad del mandatario causó mucha preocupación por el tema de la sucesión presidencial, en torno a la cual las reglas no estaban tan claras hasta entonces.Esta experiencia sirvió como un acicate para la posterior adopción de la 25ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos que entró en vigor en 1967 y que establece los procedimientos a seguir en caso de una ausencia o incapacidad del Jefe de Estado.Hasta la candidatura de Donald Trump en 2016, Ronald Reagan había sido la persona de mayor edad en aspirar a la presidencia de Estados Unidos.El dirigente republicano, al punto que algunos consideraban que no era apto para aspirar a la Casa Blanca.Durante su mandato, Reagan tuvo varios episodios preocupantes por la posibilidad de que sufriera cáncer.En 1985, el mandatario fue sometido a una cirugía que concluyó con laPosteriormente,Sin embargo, la situación que más afectó su salud no fue una enfermedad, sino elReagan sufrió una perforación en el pulmón, pero la pronta atención médica le permitió recuperarse rápidamente a pesar de su edad. En aquel entonces tenía 70 años.No se produjo una invocación formal de sucesión presidencial y