Los problemas a la salud que provoca el bullying

México.- El bullying es el comportamiento de persecución, hostigamiento y violencia que tiene una persona hacia otra, que afecta física y psicológicamente a la víctima, el objetivo de este maltrato es intimidar, dañar y asustar, entre otros, lo cual genera consecuencias para la salud de la víctima a corto, mediano y largo plazo.



Las consecuencias a corto plazo incluyen depresión, ansiedad, mayor incidencia de enfermedades, pensamientos suicidas, odio, bajo rendimiento escolar. A largo plazo pueden presentar dificultades al confiar en otra gente, fobia social, baja autoestima, deseos de venganza, entre otros.



Según datos de un estudio llevado a cabo por investigadores de la King’s College, London, dedujo que los efectos negativos sociales, físicos y mentales seguían siendo evidentes 40 años después de que la víctima los sufrió.



Al respecto, el doctor William E. Copeland, profesor asistente del Center for Developmental Epidemiology en Duke, afirma que el bullying y la continua amenaza de ser maltratado puede tener consecuencias fisiológicas, incluso hay evidencia que con el tiempo esta experiencia puede alterar las respuestas biológicas del estrés.



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación.



Incluso se estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. No hay una causa específica por la cual una persona pueda ser vulnerable al maltrato, por lo que debe ser una prioridad garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivo y sano.



Por lo anterior, con el objetivo de concientizar a las personas sobre los daños a la salud que causa el maltrato y la violencia hacia otra persona, se creó el Día Internacional del contra el Bullying o el Acoso Escolar, que se conmemora cada 2 de mayo.



La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para evitar la violencia en los centros escolares, y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo, así como buscar los mecanismos para evitar este mal.