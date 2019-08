Los pros y contras de someterse a quimioterapia

La quimioterapia es una tratamiento farmacéutico que se usa para combatir las células cancerosas que puedan quedar en el organismo luego de la extirpación de un tumor, y así poder tratar o evitar la aparición del cáncer.Esta enfermedad genera células anormales causan la creación de tumores, benignos o malignos, que afectan distintas áreas del cuerpo, y que al ser de este último, puede llegar a invadir y dañar tejidos de los organismo cercanos.Momento cuando el médico y el paciente deben decidir aplicar la quimioterapia con la esperanza de obtener la cura.Pero este tratamiento no es fácil de decidir, por lo que es importante tener en claro las ventajas y desventajas de la quimioterapia.Llega a combatir el cáncer para que no regrese. Aunque no es algo seguro, pues pueden pasar muchos años para saber si la enfermedad ya no se encuentra presente en el organismo.Por ello, es importante que las personas que hayan padecido esta enfermedad asistan periódicamente a realizarse exámenes para determinar si el cáncer no volvió al organismo.De no haber curación, puede llegar a controlar el crecimiento de tumores y que se propaguen a otras áreas del cuerpo.También conocido como terapia paliativa, es aplicada para dar una mejor calidad de vida al aliviar los dolores, haciendo que el tumor se encoja en la medida de lo posible. Esto sucede cuando el cáncer se encuentra en una etapa avanzada, causando su expansión a otras áreas del organismo.Las células cancerosas son destruidas cuando se dividen. Mientras más rápido sea este proceso, mayor será la probabilidad de que el tumor sea destruido.Debido a que la quimioterapia actúa en las células activas, tanto las cancerosas como las sanas, al dañar a estás últimas se producen efectos secundarios como:CansancioDolor de cabeza, muscular, estomacal y dolores punzante en las manos y los pies.Úlceras en la boca y garganta.Diarrea.Náuseas y vómitos.Estreñimiento.Afecta el proceso de células sanguíneas nuevas, lo que mejor se conoce como trastorno de la sangre.Infertilidad.Pérdida del cabello.Daño en órganos como el corazón, pulmones, hígado, riñones, entre otros.Un equipo médico estará al pendiente de la aplicación de la quimioterapia, el cual puede durar, minutos, horas o varios días. También te podrán administrar medicamentos para sobrellevar los dolores y las náuseas.