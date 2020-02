Los que critican mi peso no tienen idea de lo que paso diariamente: Shaila Dúrcal

Escuchar Nota

España.- Dejar de fumar le ha costado a Shaila Dúrcal un notorio aumento de peso lo que en el medio del espectáculo es criticado ferozmente pero al respecto, la hija de Rocío Dúrcal ha respondido a sus criticos " Estoy redondita, pero no importa. Estoy muy sana. No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente".



En una entrevista para el programa Ventaneando la cantante se mostró segura y orgullosa de saberse más sana y haberse liberado de un vicio.