Los retos de Checo Pérez en el 2020; en la cima de su carrera

CDMX-. El sueño se cumplió, el piloto mexicano seguirá compitiendo en la máxima categoría del automovilismo ya que Red Bull anunció que tomaría el lugar de Alexander Albon, pero eso no fue por arte de magia, Checo Pérez se ganó el estar en una de las mejores escuderías y todo gracias a la temporada 2020 que tuvo en F1.











Se inspiró



El piloto tapatío inició el año destacando en la pretemporada, luego de aplazar el inicio de la F1, el mexicano parecía tener un coche competitivo. Checo demostró que podía lograr grandes cosas compitiendo con directamente con Red Bull, Mercedes y Renault.







Rasguña un contrato



Luego de que toda la segunda mitad de la temporada fuera completamente incierta para el mexicano, debido a que Racing Point anunció que Sebastian Vettel tomaría su lugar, 'Checo' se dedicó a hacer lo que mejor sabe hacer, demostrar su talento en la parrilla.



Fue justo lo que hizo y por eso Red Bull tomó la decisión de firmarlo. El mexicano tuvo la mejor temporada en sus 10 años de carrera, con la mayor cantidad de puntos, su primer GP ganado y demostrando que puede ser una amenaza siempre y cuando le den un auto confiable.







Le salen alas



Los obstáculos fueron una constante para el mexicano en 2020, sobre todo cuando anunció que no seguiría con Racing Point en 2021, pero eso no fue algo que lo frenara en ningún sentido. De hecho, él mismo aseguró que estaba más motivado que nunca para tener una buena temporada.



Lo que hizo el piloto no parece de este mundo. Estuvo fuera en los 2 Gran Premios de Silverstone por Covid-19 y en otros 2 no sumó puntos por fallas en el motor, a pesar de eso, terminó con 125 puntos, quedándose con el cuarto lugar en el campeonato de piloto, 'Checo' fue el mejor del resto.







Probará la élite



La temporada pasada en la F1 de Checo Pérez demostró que su talento es nato, pilotos como Hamilton y Verstappen se mostraron contentos de que el mexicano tuviera un lugar, así que aunque 2020 fue su mejor actuación, pero podría cambiar para 2021 con un mejor auto.