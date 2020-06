Los ‘ricos’ trajeron el Covid-19 a México: López-Gatell

Escuchar Nota

“Esta epidemia característicamente por ser una enfermedad emergente que para México fue importada a partir de grupos sociales de alta capacidad económica, financiera por grupos sociales adinerados del país”, declaró



“Esto no lo digo de forma peyorativa ni para crear una segmentación innecesaria o polarización, sino porque existe una realidad constatada y constatable de que la importación ocurrió en personas que tenían capacidad económica o su ocupación les llevaba a viajar internacionalmente”.



“La prédica cotidiana de la polarización, el odio y la lucha de clases está perturbando a un número creciente de funcionarios del @GobiernoMX. Ahora @HLGatell responsabiliza a “grupos sociales de alta capacidad económica y financiera” de importar al País el #COVID19. ¿Qué buscan?”, refirió.



La prédica cotidiana de la polarización, el odio y la lucha de clases está perturbando a un número creciente de funcionarios del @GobiernoMX. Ahora @HLGatell responsabiliza a “grupos sociales de alta capacidad económica y financiera” de importar al País el #COVID19. ¿Que buscan? pic.twitter.com/UOHq8RXwee — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) June 19, 2020

En medio de la pandemia pory con los registros más altos de contagios y muertes por este mal, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),, difundió un video que ha causado polémica por su contenido y el personaje quelorprotagoniza.Se trata de un clip en el que se escucha al, explicando que la enfermedad COVID-19 llegó a México “importada” por grupos sociales de alta capacidad económica y financiera (ricos) o cuya ocupación los obliga a viajar por el mundo.A través de su cuenta de Twitter, el empresario difundió el video de apenas un minuto de duración con fecha del pasado 17 de junio, en donde se escucha a López-Gatell realizar el controvertido mensaje.En el video se observa la imagen del doctor en un recuadro pero no se ve quién o quienes son sus interlocutores, ante los que matizó:Y agregó que “pudimos documentar que los primeros casos se presentaron y posteriormente se mantuvieron en las relaciones sociales entre ciertos grupos económicos de alto poder adquisitivo”.El empresario que difundió el video no menciona cómo lo obtuvo y lo acompañó con este mensaje en su cuenta de Twitter:Cabe recordar que uno de los primeros casos de coronavirus en México se confirmó el 28 de febrero en un hombre de 35 años en la Ciudad de México que había estado en Italia y llegó a Mazatlán.El resto de contagios habrían entrado al país en vuelos privados desde la estación de Vail, Colorado, en particular del campeonato de Snowboard, en donde se registraron dos chárter con casi 400 mexicanos de los que 50 dieron positivo a las pruebas.En uno de esos vuelos privados que aterrizó el 8 de marzo viajaba parte de la cúpula empresarial y financiera del país.Se informó entonces que Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), falleció a consecuencia de coronavirus, había sido diagnosticado el 13 de marzo, luego de que regresara de un viaje a Vail, Colorado.Hasta este día México registra 170 mil 485 casos positivos acumulados y 20,394 muertes.Con información de Radio Fórmula.