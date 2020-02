Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los Saraperos Todos por Saltillo ya conocen a sus rivales dentro de la primera vuelta de la Liga del Norte de Coahuila, donde arrancarán el próximo domingo 29 de marzo ante los Tuzos de Palaú en el Parque Abraham Curbelo.



La primera vuelta de la campaña 2020 comienza el 29 de marzo y culmina el 24 de mayo, mientras que la segunda parte del campeonato, que tendrá la mitad de las series, terminará el próximo mes de agosto.



Tuzos de Palaú, Rojos de Agujita, Carboneros de Nava y Azules de Piedras Negras serán las novenas que enfrentarán a la Nave Verde en condición de local; nueve series son las que conforman el calendario de la primera vuelta.



En cuanto al sistema de competencia se refiere, serán seis equipos los que clasificarán a la postemporada, avanzando tres ganadores y el mejor de los tres que perdieron su serie de playoffs, para así definir a los semifinalistas que pelearán por el título.



Mientras que en la conformación del roster, la Liga del Norte de Coahuila aprobó que tengan a dos jugadores denominados de categoría especial o extranjeros, más un naturalizado.



Fecha Serie Sede



29 de marzo Saraperos vs Tuzos de Palaú Saltillo



5 de abril Atleticos de Acuña vs Saraperos Ciudad Acuña



12 de abril Saraperos vs Rojos de Agujita Saltillo



19 de abril Diablos de Nadadores vs Saraperos Nadadores



26 de abril Saraperos vs Carboneros de Nava Saltillo



3 de mayo CEUC Monclova vs Saraperos Monclova



10 de mayo Saraperos vs Azules de Piedras Negras Saltillo



17 de mayo Agricultores de Morelos vs Saraperos Morelos



24 de mayo Bravos de Sabinas vs Saraperos Sabinas