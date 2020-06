Los Simpson no usará actores blancos para dar voz a personajes de minorías

Escuchar Nota

"En el futuro, Los Simpson ya no tendrán actores blancos que interpreten personajes que no sean blancos".



“Moving forward, The Simpsons will no longer have white actors voice non-white characters,” its producers say in a statement. pic.twitter.com/rP4AsX3ZMO — Dave Itzkoff (@ditzkoff) June 26, 2020

Los Simpson es el último programa animado que declara públicamente que ya no empleará actores blancos para expresar personajes que no sean blancos.La decisión llega la misma semana en que Jenny Slate y Kristen Bell dejaron de interpretar a sus personajes birraciales en Big Mouth y Central TV de Apple TV +, respectivamente. Mike Henry, quien interpreta al personaje negro, Cleveland Brown en el programa Family Guy, también se alejó de su papel de solidaridad.Esta no es la primera vez que la representación racial ha sido un problema para Los Simpson. La icónica comedia fue el tema del documental de 2017 de Hari Kondabolu, "The Problem with Apu", donde criticó al programa por su retrato insensible y estereotípico de los inmigrantes del sur de Asia.Los Simpson inicialmente respondieron al documental con un episodio que criticaba la cultura políticamente correcta titulada, "No Good Read Goes Unpunished". Sin embargo, la reacción violenta a la respuesta llevó al actor blanco Hank Azaria a confirmar que ya no daría voz a Apu a principios de este año.Kondabolu respondió a este movimiento en favor de los actores de otras razas por parte de Los Simpson con un tweet:"Whoa", además de retuitear a algunos otros usuarios que criticaron a la serie por esperar tanto tiempo para tomar la decisión.Las decisiones de prestar más atención al reparto inclusivo se producen cuando personas de todo el país están hablando sobre la representación en medio de los disturbios civiles después de la muerte de George Floyd bajo custodia policial el mes pasado. El público está exigiendo que se muestren cambios generalizados en muchas áreas de la industria, incluido Hollywood.