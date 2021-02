¿Los Simpson predijeron el viaje de Ted Cruz en Cancún?

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La serie de comedia animada de 32 años una vez más ha sorprendido a los fanáticos y emocionado a los creadores de memes en línea debido a una escena de décadas que predijo con precisión un evento noticioso moderno, esta vez, la vergonzosa excursión en mitad del desastre del senador Ted Cruz a Cancún.



Un episodio de 1993 del programa de Fox titulado "Marge in Chains" presentó una escena que mostraba al alcalde de Springfield, Joe Quimby, transmitiendo una conferencia de prensa para informar a los ciudadanos de sus caricaturas sobre una pandemia que asolaba la ciudad natal del clan Simpson.



Sin embargo, cuando Quimby, que suena a Kennedy, envía su mensaje a los votantes, se revela que en realidad está de pie en una playa en el Caribe en traje de baño, y solo está parado frente a una oficina simulada mientras usa solo la mitad superior de su traje. .



De manera similar, se le pidió a Cruz que emitiera una declaración afirmando que había volado a Cancún, México, esta semana para acompañar a su familia, pero que tenía toda la intención de regresar de inmediato a Texas, donde casi 300,000 tejanos se han encontrado sin electricidad durante varios días durante el histórico tormentas de nieve y hielo este mes.



Hasta ahora, casi 50 personas han muerto a causa del severo clima invernal.



Cruz luego admitió que el viaje fue "un error".



En el escenario ve al alcalde de Springfield, Joe Quimby, transmitiendo una conferencia de prensa para informar al público sobre una pandemia y asegurar que no había escapado a las Bahamas.



"'Los Simpson' lo han vuelto a hacer", tuiteó un fan junto al clip del episodio en cuestión.







Esta no es la primera vez que el programa ha manifestado una inquietante habilidad para presagiar eventos futuros.



Quizás haya docenas de premoniciones pasadas soñadas por los animadores de "Los Simpson".



Más recientemente, fue el traje de azul de la vicepresidenta Kamala Harris, usado durante la inauguración presidencial el 20 de enero, lo que recordó a los espectadores la época en que Lisa Simpson, que también vestía un traje de tres piezas morado, se convirtió en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, en un episodio que se emitió hace más de 20 años.



El mismo episodio también produjo un presagio temprano de la presidencia de Donald Trump, durante el cual la presidenta Lisa Simpson se queja de que había "heredado la crisis presupuestaria del presidente Trump".