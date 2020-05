¿Los Simpson predijeron llegada de avispones asesinos en época de covid-19?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¿Los Simpson hicieron predicción de los avispones letales que acaban con las personas y las abejas? Luego de que se diera a conocer la presencia de este insecto también conocido como vespa mandarinia, en redes sociales los fans de esta serie animada iniciaron su búsqueda para ver si los creadores habían advertido sobre esto. ¿Qué encontraron?



Pues resulta que sí, Los Simpson "predijeron" la llegada de los avispones durante una época en la que una terrible enfermedad - Germen Azul de Osaka- quegeneraba una fuerte gripe con síntomas similares al coronavirus, covid-19, los aquejaba.



La predicción aparece en el episodio 21 de la temporada 4, el cual se publicó en 1993. En él se habla de una enfermedad que llega a Springfield por medio de paquetes de Asia. Sin embargo, a diferencia del covid-19, no ocasionaba la muerte.



Durante el episodio, los ciudadanos de Springfield buscan la cura para esta enfermedad. El Dr. Hibbert dice que no hay tal, así que los ciudadanos buscan medicamentos en un camión de carga, de donde salen varias abejas asesinas que atacan a todos.



Es por eso, que los usuarios de redes sociales, aseguran que aunque no es exacto sí hay muchas similitudes con lo que ocurre en la actualidad.







Con información de Milenio.