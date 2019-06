Los Simpsons cumplen 30 temporadas de humor negro

La serie estadunidense de televisión Los Simpson cumplirá 30 años siendo un fenómeno social y de culto gracias a la inteligencia con que se han creado sus guiones basados en el humor negro, la irreverencia e ironía.Los personajes amarillos de la ciudad ficticia de Springfield han roto los moldes de la narrativa en animación y la televisión en general. Si el espectador observa sus capítulos por encima, podrían parecerle tontos o divertidos sin mayor chiste, pero la historia tiene un trasfondo mayor.Los Simpson (The Simpsons), producción creada por Matt Groening, es una sátira de la sociedad estadunidense que se concentra en el día a día de la familia de clase media conformada por “Homero”, “Marge”, “Bart”, “Lisa” y “Maggie Simpson”.“Las primeras temporadas eran mucho más críticas, con guiones mucho más pensados, mientras que las recientes han sido señaladas por no tener un orden y una coherencia, pero a final de cuentas, Los Simpson sigue tocando tópicos recientes”, comentó José Ángel Garfias, director de La Finisterra, centro dedicado al estudio de videojuegos, animación, cómic y lucha libre.Las variaciones en las tramas se deben al cambio de escritores, pero quizá fue a propósito con el fin de llegar a un público más amplio.“Porque si continuaban con la temática de tratar problemas sociales y reflejarlos de una manera hasta moralista, caería en el riesgo de que la serie se fuera hacia un nicho”, apuntó el especialista que sigue los capítulos desde que por primera vez se transmitieron por la señal de TV Azteca para México.“Entonces, optaron por hacerla de situaciones más absurdas con humor, sobre todo porque vino la competencia con Futurama, South Park y BoJack Horseman, pero Los Simpson abrió este camino al crear animación principalmente para adultos, con temáticas agresivas y críticas”, resaltó en entrevista con Notimex.Debido a que sus personajes no son ni buenos ni malos, sino reales, los episodios permiten que se digan las cosas como son, sin filtros y sin adornos. Incluso, a la serie se le ha catalogado de premonitoria al presentar situaciones que terminan sucediendo en la realidad, aunque José Ángel Garfias prefiere decir que se trata de prospectiva.En el episodio Monorriel de Springfield, se observa por segundos un cuadro con la imagen de la Torres Gemelas en llamas y un avión sobrevolando mientras que una pareja baila.La lesión de Neymar es una de las situaciones que más han sorprendido, pues meses después de la aparición del futbolista en la serie, sufrió un accidente durante el partido contra Colombia en el Mundial Brasil 2014.Una de las coincidencias memorables quedó registrada en el capítulo Viva Ned Flanders, pues la historia es idéntica a una de las situaciones de la película ¿Qué pasó ayer? (Hangover) en la que “Homero” y “Flanders” viajan a Las Vegas.Estando en la llamada “Ciudad del pecado”, se roban al tigre de un boxeador, los drogan, amanecen sin recordar nada, conocen a una prostituta y a Mike Tyson.Una de las más famosas es cuando en la habitación de “Lisa” se observa un poster con la gira de 2010 de Los Rolling Stones y justo sucedió así; lo mismo que en Lisa goes gaga, Lady Gaga actuaba en Springfield y sobrevolaba el escenario. Tal cual lo hizo durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.Durante el capítulo 17 de la temporada 11, “Lisa” es presidenta de Estados Unidos y hablaba de que Donald Trump llevó a la quiebra al país. En 2008, “Homero” quería votar por Barack Obama, pero la máquina le cambió la votación y marcó a Mitt Romney. En 2012 se volvió realidad y las máquinas dieron un error similar.“Todo esto es prospectiva. En el caso de Donald Trump, ya se conocían sus aspiraciones políticas y la situación lo llevó al poder cuando se lanza como candidato dentro de su propio partido.“Cuando compite por la presidencia, muchos no lo veían en el puesto debido a que existía Hillary Clinton, pero al final quedó. La prospectiva es un estudio sobre lo que podría pasar y lo que pasa, a veces coincide o no”, explicó el autor del libro Análisis de los lenguajes audiovisuales en la era digital.Consideró que esas similares peculiaridades hoy llaman mucho la atención gracias a las redes sociales y los memes que magnifican las cosas.“Hay una discusión que va más a lo diverso con los usuarios, pero decir que es premonición significa algo muy arriesgado. Insisto en que son prospectivas que coinciden con la trayectoria que se especula”, apuntó.Será este 2 de junio, a las 20:00 horas cuando se transmitirán cuatro episodios de la temporada 30 de Los Simpson por FOX Channel para América Latina. Al convertirse en una de las series más longevas en la televisión, José Ángel Garfias no ve cercano su fin.“Solo podría venir por dos cosas: que el elenco de doblaje se vaya y que la serie se desgaste por sí sola”.Los actores que hacen las voces en inglés son Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria y Harry Shearer.“En algún momento, por cuestiones biológicas, alguno o todos van a morir y será difícil decidir si se busca a otro actor de doblaje que los reemplace, por lo que sería el pretexto ideal para terminar la serie.“El rating en televisión ha bajado, pero con la exportación de la franquicia en streaming de su relación con Disney, quizá tengan otra nueva vida y se revitalicen. Yo creo que Los Simpson todavía tiene mucho futuro, al final es una serie para divertirse y relajarse”, indicó.Compuesta por 23 episodios de media hora, la nueva temporada tiene a varios famosos invitados como Emily Deschanel, Gal Gadot, RuPaul, Billy Eichner, J.K. Simmons, Guillermo del Toro, Dave Matthews, Josh Groban y Liev Schreiber, entre otros.En el primer episodio, “Bart” acepta un reto de los matones de la escuela y como resultado, termina en el hospital. Para cubrirse a sí mismo, le dice a sus padres que fue al cielo y se encontró con Jesús.Los Simpson se estrenó el 17 de diciembre de 1989. A la fecha se han emitido más de 600 episodios. Ha ganado 25 premios Emmy, 24 premios Annie y un Peabody.