Los talibanes aceptan una tregua en Afganistán; la retirada de EU se acerca

, según The Associated Press. Este escenario proporciona una ventana durante la cuals.A su vez, este trato permitiría a Washington. Los talibanes no dijeron cuándo está previsto que empiece la tregua.Mientras tanto,, después de que un contratista estadounidense murió el pasado viernes en un ataque con cohetes contra una base militar del norte de Irak.La administración del presidente Donald Trump, quiere que. Actualmente, Estados Unidos mantiene en Afganistán a alrededor deMiembros de este grupo militar aseguraron a AP que el consejo gobernante de los talibanes acordó un alto el fuego temporal, sin especificar cuándo empezará., pero se espera que no haya problemas, agrega AP. Según esta agencia,Cuatro miembros del equipo de negociación talibán se reunieron durante una semana con el consejo de gobierno antes de acordar el breve cese del fuego. El equipo negociador regresó el domingo a Qatar, donde los talibanes mantienen su base política, y donde el enviado especial de paz de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, ha estado manteniendo conversaciones con la milicia religiosa desde septiembre de 2018.Las conversaciones se suspendieron en septiembre cuando ambas partes parecían estar a punto de firmar un pacto de paz. Un aumento de la violencia en la capital, Kabul, provocó la muerte de un soldado estadounidense, lo que llevó a Trump a declarar el acuerdo "muerto".Las conversaciones se reanudaron después de que el Presidente hizo una visita sorpresa a Afganistán a finales de noviembre anunciando que los talibanes estaban listos para hablar y aceptar una reducción de la violencia. Ahora las negociaciones entre Washington y sus enemigos en este mortífero conflicto podrían haber llegado a un punto de inflexión.