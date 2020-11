Los tenis Puma x Porsche que solamente estarán disponibles por 2.7 segundos

Escuchar Nota

México.- Porsche Design y Puma han lanzado una colaboración especial de ocho estilos de tenis diferentes que toman inspiración en las ocho generaciones del 911 Turbo, y la forma de comprarlos será algo muy particular.



Cuatro de estos modelos toman como base la silueta Future Rider, mientras que los otros cuatro están diseñados con silueta Speedcat, por lo que el usuario podrá escoger la que mejor vayan con su estilo. Los Future Rider estará diseñada para homenajear a los Porsche 911 Turbo enfriados por aire, mientras que los Speedcat funcionarán como un tributo a las generaciones que ya contaban con enfriamiento por líquido.



Lo interesante será la manera en la que Porsche venderá este juego de tenis puma, pues solamente las personas con mejores reflejos tendrán acceso a comprarlos. Durante toda la semana, Porsche Design ha dado adelantos de los tenis, con un reloj en cuenta regresiva que, cuando llegue a 0, activará el botón de compra.



Este botón estará disponible solamente por 2.7 segundos y no será activado de nuevo, por lo que los fanáticos de Porsche y coleccionistas de tenis deberán de estar atentos y haber afinado sus reflejos si quieren hacerse de un par.



¿Por qué 2.7 segundos? Es el tiempo que le toma al nuevo Porsche 911 Turbo llegar de 0 a 60 millas por hora, lo que se traduce en 96 km/h. Una vez que se entre al enlace del botón, los clientes tendrán 15 minutos para completar el proceso de compra con envío a domicilio.



Es importante aclarar que esta dinámica es parte de la preventa del modelo de tenis, pero más adelante estarán disponibles en las tiendas Porsche Design para todo aquel que no haya alcanzado a presionar el botón.



En preventa, el costo de un par de tenis es de 150 dólares, y cuando lleguen a los pisos de venta de Porsche Design serán poco más costosos. La dinámica tomará lugar el 17 de noviembre en el sitio web de Porsche Design.