Los tienen que agarrar a todos: Julián LeBaron

“Si no se castigan los delitos y hechos tan lamentables como el que pasó, este país nunca va cambiar”, concluyó.

“Definitivamente que los tienen que agarrar a todos, pero desafortunadamente”, expresó ayer el líder mormónrespecto al anunció que hizo el pasado lunes el Gobierno de la República, que van, ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en la comunidad de Bavispe, Sonora.Entrevistado por, el también activista dijo: “No nos han dado muchos pormenores, pero sí nos han informado cuántas personas han capturado.”Y agregó, “yo no conozco otro caso donde capturen al director de Seguridad Pública de Janos, entonces pues obviamente. A un líder de un crimen organizado no se le puede acusar de traición y es extremadamente peligroso que estos individuos tengan el poder que tienen en nuestra sociedad y la verdad es que la autoridad del estado deben combatir esa responsabilidad”.Para LeBaron hay decenas de personas que participaron en los hechos, por lo que deben ser capturadas una a una, para que el crimen de las tres mujeres junto a sus seis hijos no queden impunes yEl líder mormón se mostró optimista para que el próximo año haya mas detenciones y castigo en contra de los homicidas de mujeres y niños.