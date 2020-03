Los Tigres del Norte apoyan paro de mujeres

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Tigres del Norte apoyan el paro y las marchas con motivo del Día de la Mujer que tendrán lugar 8 y 9 de marzo en México.



El grupo compartió que desde hace años ellos han hecho hasta canciones sobre los asesinatos de féminas en la frontera, por lo que ahora están de acuerdo con las movilizaciones.



“Claro que estamos de acuerdo en que haya estos movimientos, porque hay tantas cosas que le suceden a la mujer, nosotros cantamos corridos sobre eso desde que cantamos Las Mujeres de Juárez en 2004, hace más de 10 años.



“Se ha agudizado más ese problema, hoy existe más violencia contra las mujeres, acoso sexual, está más abierto gracias a las redes sociales”, dijo Hernán Hernández, bajista y vocalista.



El músico agregó que con la llegada de las redes sociales, las agresiones se han intensificado, por lo que es necesario ponerle un alto a todo esto a través de la educación.



“Ahora con las redes sociales hay más oportunidad del acoso, creo que es más abierto, ya no existe la privacidad, las acosan en las redes.



“Lo más importante es cómo se educa para que la mujer no sea acosada y no les pasen cosas malas, entonces nosotros como hombres y mexicanos, ¿cómo nos podemos educar? Porque es el hombre el que acosa a la mujer, creo que tenemos que hacer conciencia”, agregó Hernán.