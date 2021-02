Los trailers de películas y series que veremos en el Super Bowl LV

Escuchar Nota

Se acerca ely cada vez son más los estudios de cine que deciden intervenir en los anuncios de sus próximas películas.Aunque por la pandemia se cerraron los cines y los planes de estrenos ahora son diferentes, no ha sido impedimento para que estos grandes estudios de cine pasen durante los anuncios los cortos de sus producciones que ahora a estrenarán en las plataformas de streaming.Según Deadline, Disney lanzará dos o cuatro trailers y existe la posibilidad de que sean para su contenido de su plataforma, sobre todo los más esperados como el denuevamente se va aplazar su fecha de estreno, ya que al parecer la empresa no planea estrenarla en streaming. Aunque se dio a conocer un vistazo de esta película de Marvel en la edición pasada del Super Bowl, es probable que veamos otro adelanto.Por otro lado se espera ver cortos de, cinta animada que se estrenará simultáneamente en Disney+ y en el cine.Entre otras predicciones, Disney también podría aprovechar la oportunidad para emitir el primer vistazo de. Sin embargo, aún nada está confirmado.Amazon Prime apostará por un avance de, secuela de la película protagonizada por Eddie Murphy.Ense espera que promocione algunas de sus nuevas películas que llegarán a la plataforma de streaming y al cine durante este año. Y en el caso de, la compañía se hará presente este año con el trailer de su próxima película,Al parecer este año Netflix no piensa promocionarse durante el Super Bowl, pues no ha dado indicios de que podremos ver alguno de sus trailers. Esto también sucede con, quienes se mantienen al margen como en los años anteriores de no presentar ningún adelanto.Pero Paramount podría hacer una excepción y lanzar un adelanto de, su nuevo servicio streaming antes de su lanzamiento el próximo mes en Estados Unidos.El Super Bowl LV se llevará a cabo este. En el show de medio tiempo se presentaráque se realizará aproximadamente dos horas después de haber iniciado el partido.