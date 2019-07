Los Begpackers, los turistas que nadie quiere

Tienen ropa nueva y dispositivos electrónicos de última generación, pero no tienen dinero para viajar.Los begpackers son una combinación de beg de beggers que significa mendigar y packer de bagpacker que significa mochilero.Como la palabra lo dice, estos viajeros se dedican a mendigar en los lugares del mundo a los que van sin importarles las condiciones económicas de sus habitantes.En Asia está tendencia se ha convertido en una plaga de la cual sus ciudadanos se han cansado, mientras que en Corea del Sur las autoridades los comenzaron a remitir a sus embajadas.El sueño de la mayoría de las personas en el mundo es viajar y muchas dedican gran parte de su esfuerzo a ahorrar para que en algún momento cumplan el anhelado sueño, a otros, no les importa y aún con una vida, generalmente de lujos, se dedican a cumplir su travesía, sin la intención de trabajar.A través del hashtag #Begpackers, utilizado para compartir experiencias y vender artículos de viaje, personas de todas parte del mundo denuncian a estos sujetos y les toman fotos que se suben a las redes generalmente acompañadas de frases de enojo por el descaro de sus acciones.Mientras algunos regalan abrazos con los ‘ojos vendados’ a cambio de una moneda, otros venden pulseras, tocan música o hacen espectáculos con sus bebés, situación que ha llenado de hartazgo principalmente a los ciudadanos de los países asiáticos.Se dice que los begpackers más holgazanes, son los occidentales y lo que comenzó sobre todo en el Continente Asiático se está extendiendo en todo el mundo.Los habitantes de esos países se encuentran indignados por este tipo de viajeros que piden dinero para sobrevivir, mientras existen miles de familias pobres y personas que lo hacen para comer.Una de las formas más nuevas para viajar de los begpackers, esa través de las plataformas de crowdfunding donde generalmente encontrarás peticiones que dirá FoundMyTravel, traducido al español como ‘financia mi viaje’.Así que ya sabes, si quieres viajar no te conviertas en un turista incómodo y ¡ahorra!