Los últimos años de Larry King, entre su séptimo divorcio y la muerte de sus hijos

"Con tristeza y el corazón roto de un padre confirmo la reciente pérdida de dos de mis hijos, Andy King y Chaia King. Ambos eran muy buenas personas y los extrañaremos mucho", manifestó en el conmovedor texto.

"Perderlos se siente tan fuera de lugar. Ningún padre debería tener que enterrar a sus hijos. Les agradecemos los buenos deseos y las fuerzas que nos envían, pero nos tomaremos un poco de tiempo y espacio para sanar", concluyó el comunicado del presentador, quien se retiró de la pantalla de CNN en 2010 tras 25 años de transmisión ininterrumpida de Larry King Live.

El mítico entrevistador de la cadena de televisión norteamericana CNNfalleció en la mañana de este sábado en un centro médico de Los Ángeles, donde estaba internado desde hace varias semanas tras haberse contagiado deEl famoso periodista y presentador murió en el hospitalluego de haber sido internado a principios de mes. Durante sus últimos años, King padeció recurrentes problemas de salud y complicaciones familiares que condicionaron sus apariciones televisivas.A lo largo de su vida, la figura clave delcon más de 60 años de trayectoria sufrió diabetes, ataques cardíacos, unen 1987,y hasta unTambién sobrellevó, en 2020, el trágico trance de la muerte de dos de sus cinco hijos con muy pocas semanas de diferencia. Andy, de 65 años, falleció tras un ataque cardíaco y Chaia, de 51, por un cáncer de pulmón. Además, un año antes, en agosto de 2019, protagonizó el resonante divorcio de su séptima esposa, la excantante y conductora Shawn Southwick, 26 años menor que él y madre de dos de sus hijos.El último agosto, King, padre de cinco hijos, atravesó una pérdida doble a los 85 años. Dos de sus descendientes murieron con tan solo tres semanas de diferencia. En ese momento, expresó su profundo dolor a través de un comunicado en sus redes sociales. "Ningún padre debería enterrar a sus hijos", escribió.King también compartió con sus seguidores cuál fue la causa de los decesos. "Andy falleció inesperadamente de un ataque al corazón el 28 de julio a sus 65 años, y Chaia murió el 20 de agosto a sus 51 años, poco tiempo después de haber sido diagnosticada con cáncer de pulmón", indicó.King no pudo despedir a sus hijos en persona ni asistir a sus funerales porque se estaba recuperando de un derrame cerebral sufrido en marzo, por el que estuvo internado en coma durante varias semanas.El periodista adoptó a Andy en 1962, ya que era hijo de una relación anterior de su entonces esposa, Alene Akins, y juntos fueron padres, siete años más tarde, de Chaia. King también era padre de Larry King Jr., fruto de su relación con su segunda esposa, Annette Kaye; de Chance, de 21 años, y Cannon, de 20, nacidos de su séptimo matrimonio con Southwick, de quien se separó en 2019, tras 22 años juntos.Larry estuvo casado siete veces a lo largo de sus 87 años de vida. Con su última esposa, contrajo matrimonio el 5 de septiembre de 1997 y tuvo dos hijos. El 6 de junio de 2019 se separaron por "diferencias irreconciliables", aunque la noticia se divulgó dos meses después.King llevaba, desde 2016, angustiado por una supuesta aventura extramatrimonial de Southwick que había durado más de un año. Sobre esa infidelidad, una fuente cercana a la pareja llegó a comentar a la revista People que el conductor estaba "completamente avergonzado y angustiado" por la situación y no sabía "qué hacer".negaron esas versiones durante una nota conjunta que dieron en agosto de 2016 a la revista Home & Family. "He estado en el negocio 60 años y he lidiado con los rumores durante mucho tiempo. Los rumores son lo que son, rumores. Y no les presto atención", dijo en aquella ocasión el famoso entrevistador.Sin embargo, no era la primera vez que se producía un desencuentro serio en la pareja. En 2010, la estrella de la televisión solicitó el divorcio de su esposa después de que el medio sensacionalista National Enquirer publicara que Southwick había tenido un affaire con el entrenador de béisbol de su hijos.El entrenador reconoció que había existido esa relación entre ellos, pero en aquel momento King y Southwick decidieron permanecer unidos y el periodista retiró la demanda judicial. El divorcio finalmente llegaría años más tarde.-1952: King se casa con su novia de la escuela secundaria, Freda Miller, a los 19 años. Al año siguiente, el matrimonio fue anulado por sus padres.-1961: Nace su hijo Larry Jr., fruto de su breve matrimonio con Annette Kaye; lo conoció hasta que éste tenía más de 30 años.-1961: Contrajo nupcias por tercera ocasión esta vez con una conejita de Playboy, Alene Akins, un año después adoptó al hijo de su esposa, Andy, y en 1963 se divorció.-1963: Llega su cuarta esposa, Mary Francis “Mickey” Stuphin.-1969: Después de una nueva separación, se volvió a casar con Akins, con quien tuvo un segundo hijo, Chaia. La pareja se divorció por segunda vez en 1972.-1976: King se casó con su quinta esposa, la profesora de matemáticas y asistente de producción, Sharon Lepore. La pareja se divorció en 1983.-1989: La empresaria Julie Alexander se convirtió en la sexta esposa de King, pero debido a que vivían en ciudades distintas, ella en Filadelfia y King en Washington DC, se separaron en 1990 y se divorciaron en 1992.-1997: Su séptimo matrimonio fue con Shawn Southwick, cantante, actriz y presentadora de televisión. Tiene dos hijos: Chance, nacido en marzo de 1999, y Cannon, nacido en mayo de 2000. Solicitaron el divorcio el 20 de agosto de 2019.-2020: En agosto mueren sus hijos Andy, a los 65 años de un ataque cardiaco, y Chaia a los 51, de cáncer de pulmón.