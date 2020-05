Los une el hip hop; regresa Dharius

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con el fin de unir el talento mexicano en un mismo trabajo, Dharius invitó a diversos colegas como Gera MX, Ángel Quezada (Santa Fé Klan), Ckan y Neto Peña para colaborar en su nuevo sencillo Todos en la Cuadra Bien Locos y así demostrar que el rap no tiene barreras de ningún tipo.



“Esta rola habla de que se puede combinar el rap mexicano, sin problemas, podemos estar conviviendo todos en una fiesta, estar bien, no necesariamente estar divididos. “Debemos de estar todos unidos por el bien del hip hop”, afirmó Dharius en entrevista.



Este sencillo forma parte del nuevo disco por lanzar del rapero, mismo que aún no tiene nombre.



El tema fue grabado en Monterrey, Guadalajara y Los Ángeles, California, y se estrenará este 15 de mayo de forma oficial en todas las plataformas digitales.

A diferencia de sus otros discos Directo Hasta Arriba (2014) y Mala Fama/Buena Vidha (2017), este álbum estará lleno de colaboraciones.



“Todos los discos han sido diferentes, yo en el rap escribo lo que vivo, lo que hago diario, cuando estoy de gira, me gusta escribir lo que es, este proyecto viene más prendido.







“Ahorita estoy en una etapa muy diferente de mi vida, una mucho más ching…, más en paz, tanto conmigo como con mi familia”, dijo.



Como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, Alan Alejandro Maldonado, su nombre real, compuso una canción, misma que grabó junto con el productor Mauricio Garza; desconoce el día en que la vaya a publicar.



Por otro lado, respecto a las críticas que recibió Dharius luego de publicar una foto de él con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde algunos internautas lo señalaron de “chairo”, el intérprete respondió.



“Sí vi que pusieron algo en redes, pero en realidad no me fijé en los comentarios ni nada, yo ando en mi rollo, si fuera por mí no usaría redes sociales, casi no presto atención, eso es algo que no me preocupa.



“Me la tomé porque andaba bien pe… en el aeropuerto después de una tocada y ahí lo vi y decidí acercarme por una foto”, aclaró.