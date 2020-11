Los ‘votantes muertos’ de Michigan que todavía están vivos

Escuchar Nota

"Puede que tenga 72 años", nos dijo María Arredondo, de Michigan, cuando la llamamos. "Pero estoy vivita y coleando. Mi mente funciona bien y estoy sana".

"Si las listas están vinculadas únicamente al nombre y a la fecha de nacimiento, en un estado del tamaño de Michigan, está garantizado que se obtendrán falsos positivos", dice el profesor Justin Levitt, experto en leyes democráticas.

"Es simplemente una cuestión de estadística que si se cruzan millones de registros con millones de otros registros, obtendrás una cantidad considerable de coincidencias falsas positivas. Hemos visto esto antes", dice el Levitt.

"[Biden] fue un gran vicepresidente con Obama. Estoy muy contenta. Me ha quitado un peso de encima".

Los partidarios dehan afirmado que se emitieronArredondo dijo que había votado pory se sorprendió al escuchar queen el estado de Michigan.En elecciones anteriores se ha dado el caso en las que aparentemente personas fallecidas habían votado.Esto podría suceder por distintos motivos, como por ejemplo errores administrativos o quizás porque otros miembros de la familia con nombres similares utilizaron sus boletas de votación, pero los partidarios de Trump han denunciado que esto sucedió a gran escala en las elecciones de 2020.El equipo de Reality Check de la BBC se propuso averiguar si existe evidencia para hacer esa afirmación.La historia comienza con una lista de alrededor deque apoya a Trump.Dice que son deAfirmaciones como esta se han repetido muchas veces en diferentes redes sociales, incluso hechas por legisladores republicanos.La lista de 10 mil personas contiene el nombre, el código postal y la fecha en que se recibió la boleta.Michigan tiene una base de datos que te permite ingresar el nombre, el código postal, el mes y el año de nacimiento de una persona, y ver si votaron por correo o a distancia este año. De esa manera, se puede comprobar fácilmente si las personas de la lista votaron o no.También hay varios sitios web de Estados Unidos que incluyen bases de datos de registros de defunción.Pero hay un problema fundamental con esta lista de 10 mil nombres.Haciendo un ejercicio como ese, se pueden encontrar varias coincidencias falsas:Esto sucede mucho en un país tan grande como Estados Unidos (con), yPara comprobar la lista, el equipo de BBC eligió 30 nombres al azar. Además, se agregó a la persona de mayor edad de la lista.De esta lista de 31 nombres,(o con un miembro de la familia, vecino o asistente social)Para los otros 17, no hubo registro público de su muerte, y. Surgió un patrón claro:Lo primero fuepara ver si las 31 personas habían enviado sus boletas. Todas lo habían hecho.Luego se miraron los registros de defunción ySe preguntaron si podríamos encontrar personas con el mismo nombre que vivieran actualmente en Michigan.Verificando los registros públicos del estado de Michigan, haciendo referencias cruzadas de los códigos postales de los votantes,Así, el equipo de Reality Check pudo estar seguro de que trataba con dos grupos de personas:Pero lo que realmente quisieron hacer fue hablar con los propios votantes.Llamaron a Roberto García, un maestro jubilado en Michigan. Nos dijo:Estaba viva y actualmente reside en un asilo de ancianos en Michigan.Pero los resultados no siempre fueron tan sencillos.Cuando buscaron a otra centenaria, que según la lista había fallecido en 1977, encontramos queTambién encontraron un obituario coincidente de octubre que lo confirmaba.No se ha podido establecer si su voto fue contado.En el caso de aquellos a quienes no se pudo contactar por teléfono, el equipo de BBC quiso usar otros medios para confirmar que estaban vivos.Estos incluíande, por ejemplo,Otros dos hombres en nuestra lista de 31 personas murieron hace algún tiempo. Sin embargo,, según la base de datos de las votaciones.Se encontró que en el caso de ambos hombres,En ambos casos, se envió una boleta por los padres fallecidos.Los funcionarios electorales locales dijeron que uno de los votos había sido contado, pero no había constancia de que el hijo hubiera votado.En el otro, era el hijo quien realmente votaba, pero se había registrado como el padre debido a un error administrativo.La selección de 31 casos es solo una pequeña muestra de los 10 mil nombres en la lista, pero reveló claramente lasA partir de la investigación, queda claro que en casi todos los 31 casos de comprobación,Se conoce como: la alta probabilidad de que dos estudiantes de la misma clase compartan el mismo día de cumpleaños.Entonces,, particularmente si la base de datos de votantes no incluye el día del mes en que nació una persona.Con su voto emitido de forma segura y contado, María Arredondo nos dijo que está esperando la llegada del nuevo gobierno.