Lost Frequencies y Tomorrowland buscan acercar la educación a niños

Ciudad de México.- El exponente belga de música electrónica Lost Frequencies, en colaboración con Tomorrowland Foundation, apoya iniciativa para que la educación básica llegue a los niños en condición de calle o aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a la enseñanza.



En entrevista, Rodrigo Ávila, CEO de Rokkato Agency y promotor de talento nacional al Festival de Música Electrónica Tomorrowland, expresó: “Es un movimiento en el que si los niños no pueden llegar a la escuela, ellos la hacen llegar a los infantes”.



Ávila destacó que es una iniciativa en movimiento apoyando a más de 150 millones de niños en situación de calle, los cuales no tienen una oportunidad tan importante como lo es la educación y agregó que dicha condición reduce sus posibilidades de desarrollar aspectos como la creatividad que incentivan el llegar a ser alguien en la vida.







En días recientes, Tomorrowland Foundation estrenó el documental Mobile School el cual fue filmado en el estado de Querétaro, uno de los lugares en los que ya se ejecuta dicha iniciativa; en la producción de 30 minutos, aparece el dj Lost Frequencies, quien tiene un acercamiento con los maestros y niños que hacen realidad este proyecto.



Ávila compartió que una de las ideas del espectáculo Tomorrowland, el cual se realiza desde el año 2005 en Bélgica, es que todas las personas deben tener la oportunidad de disfrutar del concepto, por lo que al igual todos los niños deben tener acceso a la educación, pues tienen la firme creencia de que la niñez es el futuro del mundo