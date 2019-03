Louis Tomlinson lucha contra el dolor en Two of Us

Louis Tomlinson, lanzó este jueves su nuevo sencillo Two of Us, en el cual lucha contra el dolor y dedica a su madre, quien murió en 2016.A través de sus redes sociales, el exintegrante de One Direction informó sobre la publicación de su nueva canción y aseguró estar muy emocionado del trabajo en equipo para producción de este tema.“Su apoyo significa el mundo y ha hecho todo esto posible. ¡ Nunca olvides que somos un equipo! Amor masivo a todos ustedes”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.En la canción, Louis trata el tema de la pérdida de un ser querido, en este caso podría interpretarse como la muerte de su madre, a quien recuerda con mucho cariño y promete hacerla sentir orgullosa.Con información de el Heraldo de México