Louise Glück, una poeta de una riqueza enorme

Escuchar Nota

"Es una poeta de una riqueza enorme, como lo demuestra su variedad de registro temático. Se habla de ella como poeta de lo doméstico y es cierto, porque ella le da importancia también a lo pequeño. Pero apunta siempre más allá de lo que nos está contando. Y es un más allá que implica al lector, le hace copartícipe de lo que transmite. Puede estar hablando de un familiar suyo, pero como lector te apropias de inmediato de esa experiencia, como si estuviera haciendo alusión a alguien muy cercano a ti. Tiene el poder de la universalización", agrega el editor.

"A veces no se sabe leer bien la poesía. Glück tiene también una finísima ironía. En ocasiones es muy incisiva, como si estuviera aplicando una hoja de afeitar a cosas que nos desagradan a la mayoría de los seres humanos", resalta el editor.

"Ararat", "Averno" o "Vita Nova", son tres libros especialmente intensos dentro de su producción poética.

"También 'El iris salvaje', el primer libro que leí de ella y por el que me enamoré de su poesía. Desde entonces no he parado de publicarla", recalca.

La poeta Louise Glück, galardonada con else distingue sobre todo por utilizar un lenguaje austero, con el que aborda una temática doméstica, intimista, para cargarla de trascendencia y fuerza literaria."El premio es un reconocimiento a la autenticidad, la naturalidad y la exaltación de la vida, que son tres de las características de su obra", señala a EL UNIVERSAL Manuel Borrás, director literario de Pre-Textos, la editorial que ha publicado en español buena parte de la poesía de Glück."No creo que el lenguaje austero sea privativo de Louise Glück, pero es verdad que ella utiliza un lenguaje utilitario, por decirlo de algún modo. Desde luego no es una poeta revirada. Pero es mucho más intelectual que otros poetas que lucen más acampanados. La poesía está en las pequeñas cosas, de las que Glück es una reivindicadora", subraya.El director literario de Pre-Textos considera que la anorexia que la poeta padeció en su juventud ha influido en su concepción del mundo y en la manera en que logra trascender la intimidad y reflexionar sobre el paso del tiempo., aunque sean obras olvidadizas, y no se reconozcan libros tan importantes como los de Glück, que muchas veces necesitan ser premiados con excelsos premios literarios para que alcancen la divulgación que merecen.La editorial española Pre-Textos ha publicado varios libros de la poeta galardonada: "Ararat", "Averno", "El iris salvaje", "Las siete edades", "Praderas", "Una vida de pueblo" y "Vita Nova".