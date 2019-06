Lozano está satisfecho con el esfuerzo del Tri sub 22

La selección mexicana Sub 22 igualó a cero ante su similar de Irlanda en el segundo partido del cuadro mexicano en el Torneo Maurice Revello.El estratega del cuadro nacional, Jaime Lozano, aseguró que fue un encuentro complicado en el que un error pudo haberle costado la derrota a México, sin embargo, vio como positivo dividir unidades."Fue un juego muy intenso, sabíamos que Irlanda iba a ser un rival muy fuerte, que iba a disputar cada balón con entrega, con lucha, que no nos podíamos descuidar y cometer errores para mantener nuestra portería en cero y después buscamos, no tuvimos tantas opciones, fue un partido muy cerrado, muy peleado en medio campo y cada uno con sus armas intentó ganar el juego”.La falta de contundencia limitó al cuadro nacional, comentó Lozano."Faltó un poquito más de claridad posiblemente, sobre todo en la última zona, sacábamos bien la pelota de atrás, ellos presionaban con dos, tratamos de salir gran parte con tres jugadores y eso nos dio claridad, pero también es mucho mérito de ellos, se cerraban bien, físicamente a lo mejor nos superaban y nosotros buscamos en el uno contra uno, en centros, con algún disparo de media distancia y lo más cercano para todos fue el tiro libre que se estrella en el travesaño” indicó.México se medirá ante China este domingo en el tercer partido de esta justa, un encuentro en el que, de conseguir un resultado óptimo, se abren las posibilidades para continuar."Es bueno porque nos mantiene a un gol de distancia de Irlanda, pero dependiendo de nosotros, eso es importantísimo, llegar al último juego dependiendo única y exclusivamente de lo que hagamos en nuestro partido, eso nos dará mucho y esperemos que no nos condicione para salir a jugar y brindarnos como el día de hoy. Más que el punto, el partido me deja muy contento por el gran esfuerzo y concentración que mostramos durante los 90 minutos” concluyó.